Avrupa fosil yakıtlı araçları makul süre içinde yasaklayacak

POLITICO, üç AB yetkilisine dayandırdığı haberinde Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemeye çalıştığını yazdı. Avrupa'nın otomobil üreticileri için özellikle mevcut endüstri standartlarının gidişatında bir devrim niteliğinde olacak adımın halen tartışıldığını öğrenildi.







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