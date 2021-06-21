Avrupa fosil yakıtlı araçları makul süre içinde yasaklayacak

POLITICO, üç AB yetkilisine dayandırdığı haberinde Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemeye çalıştığını yazdı. Avrupa'nın otomobil üreticileri için özellikle mevcut endüstri standartlarının gidişatında bir devrim niteliğinde olacak adımın halen tartışıldığını öğrenildi.
İNGİLTERE ÖRNEK OLDU
İngiltere, 2035 yılından itibaren benzin, dizel ve hibrit araçların satışını yasaklamaya hazırlanırken İngiltere’nin attığı adım elektrikli otomobillerin zaferi olarak görülüyor, global ısınma ve hava kirliliğini arttırdığı bilinen fosil yakıtların Avrupa’da birçok ülke tarafından yasaklanması bekleniyor. Johnson hükümeti İngiltere’nin planlanandan 5 yıl daha önce fosil yakıt kullanımını bırakabileceğine inanıyor.