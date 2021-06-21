Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa fosil yakıtlı araçları makul süre içinde yasaklayacak /21 Haziran 2021 09:36

Avrupa fosil yakıtlı araçları makul süre içinde yasaklayacak

Brüksel'de tartışılan yeni emisyon hedeflerine göre dizel ve benzinle çalışan otomobillerin Avrupa Birliği'nde yalnızca 14 yılı kalmış olabilir.

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POLITICO, üç AB yetkilisine dayandırdığı haberinde Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten sonra satılan araçlar için sıfır emisyon hedefi belirlemeye çalıştığını yazdı. Avrupa'nın otomobil üreticileri için özellikle mevcut endüstri standartlarının gidişatında bir devrim niteliğinde olacak adımın halen tartışıldığını öğrenildi.

İNGİLTERE ÖRNEK OLDU

İngiltere, 2035 yılından itibaren benzin, dizel ve hibrit araçların satışını yasaklamaya hazırlanırken İngiltere’nin attığı adım elektrikli otomobillerin zaferi olarak görülüyor, global ısınma ve hava kirliliğini arttırdığı bilinen fosil yakıtların Avrupa’da birçok ülke tarafından yasaklanması bekleniyor. Johnson hükümeti İngiltere’nin planlanandan 5 yıl daha önce fosil yakıt kullanımını bırakabileceğine inanıyor.
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