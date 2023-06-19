Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca kararını nihayet açıklayacak

Hidayet Karaca, 14 Aralık 2014’te tutuklandı ve 8.5 yıldır çoğunlukla politik tutukluların bulunduğu Silivri Cezaevinde konuldu. Karaca’nın yönettiği 13 televizyon kanalı ve 6 radyodan oluşan Samanyolu Medya Grubu, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kapatıldı. Karaca hakkında ‘keyfi tutuklama’ gerekçesiyle 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açılan dava ise aradan geçen 8 yıla rağmen sonuçlanmadı.





Uluslararası ceza hukukçusu ve insan hakları savunucusu Dr. Gökhan Güneş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hidayet Karaca davasını açıklayacağını duyurdu.







Daha önce de Gazetecilerin dosyasını öncelikle inceleyen Mahkeme buna uygun olarak; Mehmet Altan ve Şahin Alpay tarafından yapılan başvuruları 1 yılda, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının başvurularını 3 yılda, Ahmet Altan, Atilla Taş ve Nazlı Ilıcak tarafından yapılan başvuruları 4 yılda karara bağlamıştı





Güneş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Karaca kararını neden bu kadar beklettiği anlaşılamayan AİHM’den beklenen, diğer tutukluluk dosyalarında olduğu gibi ihlal kararı vermesidir.























İKİ DİZİDEKİ SENARYOLAR TUTUKLAMA GEREKÇESİ YAPILDI Karaca’nın tutukluluk gerekçesi olarak gösterilen Şefkat Tepe ve Tek Türkiye, reyting sıralamasında ilk beşe giren iki diziydi. Savcılığın iddiasına göre Karaca, bu iki dizinin senaryosuyla ilgili ABD’de sürgünde yaşayan din alimi Fethullah Gülen’den talimat aldı. Dizinin senaryosu Gülen’e soruldu ve Gülen de bazı tavsiyelerde bulundu.

Savcıya göre dizide suç örgütü olarak işlenen bir grubun, gerçek hayattaki karşılığı, takipçileri arasında “Molla Muhammed” olarak bilinen Mehmet Doğan isimli kişi ve tarikatıydı. El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i öven görüşleri ile bilinen Mehmet Doğan, tutuklanmış ve cezaevinde kalmıştı. Savcıya göre Molla Muhammed’in tutuklanma nedeni iki dizideki kurguydu.

Hidayet Karaca, savunmasında Fethullah Gülen’den dizi senaryosu için talimat alınmadığını, dizinin yapımcısı olan şirketin dizi jeneriğine “dizidekilerin tamamen hayal ürünü olduğunu yazdığını” söyledi:

“Dizinin, yapımcısını da yönetmenini de senaristini de ben belirlemiyorum. Her hafta televizyon sektöründe yüzlerce dizi yapılmaktadır. Dizilerde yüzlerce komplo planları işlenmiştir. Devlet yıkılmış, devletler kurulmuştur, cinayetler işlenmiş, örgütler çökertilmiş. Eğer hayal ürünü bir diziden böyle soruşturmalar çıkarsa dizi sektörü çöker. Amerikan dizilerinde ve filmlerinde Rusya’ya sızıyorlar ve yıkıyorlar ülkeleri, ülkeleri ele geçiriyorlar. Acaba bugüne kadar bir dizi filmden dolayı silahlı terör örgütü suçlaması hiç çıkmış mıdır?”

İki dizinin senaryosu nedeniyle tutuklanan Karaca’nın yargılanması tutukluluğunun dördüncü yılında bitti. 8 Haziran 2018’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.







