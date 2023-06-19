Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca kararını nihayet açıklayacak /19 Haziran 2023 09:45

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca kararını nihayet açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca’nın başvurusuyla ilgili kararını 8 yıl sonra nihayet 20 Haziran 2020 salı günü açıklayacak

SHABER3.COM

 Hidayet Karaca, 14 Aralık 2014’te tutuklandı ve 8.5 yıldır çoğunlukla politik tutukluların bulunduğu Silivri Cezaevinde konuldu. Karaca’nın yönettiği 13 televizyon kanalı ve 6 radyodan oluşan Samanyolu Medya Grubu, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla kapatıldı. Karaca hakkında ‘keyfi tutuklama’ gerekçesiyle 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açılan dava ise aradan geçen 8 yıla rağmen sonuçlanmadı.

Uluslararası ceza hukukçusu ve insan hakları savunucusu Dr. Gökhan Güneş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hidayet Karaca davasını  açıklayacağını duyurdu. 

Daha önce de  Gazetecilerin dosyasını öncelikle inceleyen Mahkeme  buna uygun olarak; Mehmet Altan ve Şahin Alpay tarafından yapılan başvuruları 1 yılda, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının başvurularını 3 yılda, Ahmet Altan, Atilla Taş ve Nazlı Ilıcak tarafından yapılan başvuruları 4 yılda karara bağlamıştı  

Güneş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Karaca kararını neden bu kadar beklettiği anlaşılamayan AİHM’den beklenen, diğer tutukluluk dosyalarında olduğu gibi ihlal kararı vermesidir. 





İKİ DİZİDEKİ SENARYOLAR TUTUKLAMA GEREKÇESİ YAPILDI
Karaca’nın tutukluluk gerekçesi olarak gösterilen Şefkat Tepe ve Tek Türkiye, reyting sıralamasında ilk beşe giren iki diziydi. Savcılığın iddiasına göre Karaca, bu iki dizinin senaryosuyla ilgili ABD’de sürgünde yaşayan din alimi Fethullah Gülen’den talimat aldı. Dizinin senaryosu Gülen’e soruldu ve Gülen de bazı tavsiyelerde bulundu.

Savcıya göre dizide suç örgütü olarak işlenen bir grubun, gerçek hayattaki karşılığı, takipçileri arasında “Molla Muhammed” olarak bilinen Mehmet Doğan isimli kişi ve tarikatıydı. El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i öven görüşleri ile bilinen Mehmet Doğan, tutuklanmış ve cezaevinde kalmıştı. Savcıya göre Molla Muhammed’in tutuklanma nedeni iki dizideki kurguydu.

Hidayet Karaca, savunmasında Fethullah Gülen’den dizi senaryosu için talimat alınmadığını, dizinin yapımcısı olan şirketin dizi jeneriğine “dizidekilerin tamamen hayal ürünü olduğunu yazdığını” söyledi:

“Dizinin, yapımcısını da yönetmenini de senaristini de ben belirlemiyorum. Her hafta televizyon sektöründe yüzlerce dizi yapılmaktadır. Dizilerde yüzlerce komplo planları işlenmiştir. Devlet yıkılmış, devletler kurulmuştur, cinayetler işlenmiş, örgütler çökertilmiş. Eğer hayal ürünü bir diziden böyle soruşturmalar çıkarsa dizi sektörü çöker. Amerikan dizilerinde ve filmlerinde Rusya’ya sızıyorlar ve yıkıyorlar ülkeleri, ülkeleri ele geçiriyorlar. Acaba bugüne kadar bir dizi filmden dolayı silahlı terör örgütü suçlaması hiç çıkmış mıdır?”

İki dizinin senaryosu nedeniyle tutuklanan Karaca’nın yargılanması tutukluluğunun dördüncü yılında bitti. 8 Haziran 2018’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hidayet Karaca kararını... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:01