Avrupa Komisyonu'ndan AB üyesi ülkeye yaptırım tavsiyesi

Rusya'nın Ukrayna işgaline diğer batılı ülkeler kadar sert tepki göstermeyen Macaristan yönetimine, üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) tarafından fon kesimi şeklinde bir yaptırım uygulanmasının gündemde olduğu belirtildi.Avrupa Komisyonu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) bütçesinden Macaristan’a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması çağrısında bulundu.Avrupa Komisyonu’nun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Komisyonun, AB Bakanlar Konseyi’ne, Macaristan’ın hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik ihlallerine karşı önerdiği koruma önlemlerinin, AB’nin uyum politikası kapsamında üç operasyonel program için taahhütlerinin yüzde 65’inin askıya alınmasını içerdiğini belirtti.Bunun, söz konusu miktarın 7,5 milyar avroluk kısmına karşılık geldiğini dile getiren Hahn, program için Macaristan’ın 17 reform önlemi taahhüt ettiğini söyledi.Hahn, Komisyonun 19 Kasım’a kadar durumu izleyeceğini ve Konseyi bilgilendireceğini kaydetti.Konseyin, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar vermesi gerekiyor.