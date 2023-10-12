Avrupa Konseyi’den Kavala hamlesi: Türk hakim ve savcılara yaptırım kararı

Avrupa Konseyi (AK) bir süredir Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlere, Türk yetkililere yaptırım uygulaması çağrısı yapıyordu.



“Polis memurları, savcılar, hakimler, cezaevi yetkilileri başta olmak üzere Osman Kavala ve diğer siyasi tutukluların hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına katkısı olan herkese yönelik yaptırımlar uygulanması için ‘Magnitsky yasaları’ ve diğer yasal araçları uygulamak” gerektiği belirtiliyordu.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), bugün ‘Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısı’ konulu acil bir görüşme yaptı.



AKPM, Osman Kavala’nın haksız ve keyfi şekilde hürriyetinden mahrum edilmesinden sorumlu Türk hakim ve savcılar hakkında yaptırım uygulanması tavsiyesini içeren kararı kabul etti.



