A Milli Takım deplasmanda Hırvatistan’ı yıktı! Grup lideriyiz…

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bileti için grupta ilk iki sırayı almak isteyen A Milli Takımımız maç fazlasıyla Hırvatistan’ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.





























Ay-yıldızlı ekipte, Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Samet, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022’de Gaziantep’te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet’in 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazanmıştı.





A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Valencia’da forma giyen Cenk Özkacar’a sol bekte görev verdi. Cenk, Eskişehir’de Ermenistan ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sol bekte görev almıştı. Cenk Özkacar’ın sol bekte yer aldığı ay-yıldızlı ekipte sağ bekte ise Ferdi Kadıoğlu forma giydi.





A Milli Takım’ın, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak mücadeleyi Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.





Hırvatistan Milli Takımı, Opus Arena’daki ilk milli maçına Türkiye karşısında çıktı. Açılışı Haziran 2023’te yapılan NK Osijek kulübünün stadı, Hırvatistan’ın en yeni ve modern stadı konumunda. Stadyum 13 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip.





Sözcü'de yer alan habere göre EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Takım 1-0 kazanarak grup liderliğini aldı.Stefan Kuntz’un ardından göreve getirilen İtalyan teknik adam Vincenza Montella ile ilk maçına çıkan ay yıldızlılar güçlü rakibi Hırvatistan’ı devirmeyi başardı. Montella, A Milli Takım'ın başında çıktığı ilk karşılaşmada kazanan ilk İtalyan hoca oldu. Daha önce Millilerimiz'i çalıştıran İtalyan hocalar; Sandro Puppo, Leandro Remondini ve Giovanni Verglien ilk maçlarını kazanamamıştı.Barış Alper Yılmaz’ın ilk yarıda attığı tek golle 1-0 öne geçen milliler skoru korumayı başardı. Uzatma dakikalarında Hırvatlar lehine verilen penaltı VAR kararıyla iptal edildi.Zorlu deplasmanda çok iyi bir oyun ortaya koyan milliler 3 puanı tek golle alarak büyük avantaj elde etti.Grupta puanını 13’e çıkaran ay yıldızlılar bir sonraki maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’nda Türkiye’nin Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem’in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem’e pasını verdi. Kerem’in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan’ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem’in şutunda, Livakovic’e çarpan top kornere çıktı.30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic’in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.Hırvatistan Milli Takımı, son oynadıkları Ermenistan maçına göre ilk 11’inde 4 zorunlu değişikliğe gitti.Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, sakatlıkları bulunan Ivanusec, Perisic, Kramaric ve Petkovic'in yerine Kovacic, Pasalic, Brekalo ve Petar Musa'yı ilk 11’de sahaya sürdü.