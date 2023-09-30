Avrupa Konseyi Kavala için özel oturum düzenleyecek

AİHM daha önce aldığı kararda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmederek, Ankara’nın Kavala’yı vakit geçirmeden tahliye etmesini istemişti.

AKPM’de Kavala için özel oturum

Bu arada AKPM’nin 9-13 Ekim’de düzenleyeceği sonbahar dönemi genel kurul toplantılarında Kavala’nın mahkumiyetine ilişkin “acil konular gündeminde” özel bir oturum düzenlenmesi istendi.

Kavala'dan açıklama





Kavala, "Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur" dedi.Kavala ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur" dedi.AKPM Türkiye raportörleri İngiliz John Howell ve Avusturyalı Stefan Schennach, Yargıtay kararını “şaşkınlık ve hayal kırıklığı” ile karşıladıklarını açıkladı.Yargıtay kararıyla ilgili “dehşete” düştüklerini belirten raportörler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala ile ilgili kararının uygulanması için gerekli tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini bildirdi.Açıklamada, "Biz ve Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymaları ve tüm sanıkların (Gezi davası) serbest bırakılması için Türk yetkililere baskı yapmaya devam edeceğiz." denildi.AİHM kararına rağmen Kavala’nın tahliye edilmemesi üzerine Avrupa Konseyi’nin karar organı Bakanlar Komitesi, Ankara aleyhine üyelikten atılmayı da gündeme getiren “ihlal süreci” başlatmıştı.Genel kuruldaki oturumun ardından AKPM raportörlerin kaleme alacağı bir karar tasarısı oylanacak.9-13 Ekim’deki toplantılar sırasında 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün sahibi belli olacak.Çekya'nın başkenti Prag'da toplanan 5 kişilik AKPM ödül komitesi, Kavala ile birlikte Polonya’daki insan ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska ile Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov’u da üç kişilik listeye almıştı.Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, AKPM, Vaclav Havel Kütüphanesi ve Çekya’daki sivil inisiyatif platformu Charta 77 Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana her sene Avrupa'da insan hakları ve sivil toplumun gelişmesi için çalışan önemli şahsiyetlere veriliyor.Gezi Davası'nda hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala, yaptığı açıklama ile karara tepki gösterdi.Kavala, "Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur" dedi.İş insanı Osman Kavala, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Parkı Davası'nda hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onaması ile ilgili açıklamada bulundu.Kavala açıklamasında kararın hukuksuzluğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur."