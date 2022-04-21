Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi'nden AKP'yi utandıracak işkence raporu /21 Nisan 2022 18:13

Avrupa Konseyi'nden AKP'yi utandıracak işkence raporu

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin bugün yayınladığı rapor, ‘Türkiye’de kesinlikle işkence ve kötü muamele yoktur’ diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı yalanladı. Rapora göre komite, kurulduğu günden bugüne ‘işkence var mı yok mu’ diye araştırma yapmak için en çok ziyareti 47 ülke arasından Türkiye’ye yaptı. İşkence iddialarıyla ilgili 30 rapor hazırladı, bu raporlardan 3’ünü Türkiye yayınlamadı.

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Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) 2021 genel raporunu bugün yayınladı. Türkiye dahil toplam 9 ülkeye yapılan periyodik ve özel ziyaretler sonucunda hazırlanan raporda, cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu, bu durumun işkence ve kötü muamele ile mücadeleye zarar verdiği, tutukluların ve gardiyanların yaşam, sağlık ve güvenlik haklarının riske atıldığı vurgulandı.

“EV HAPSİ KISITLI UYGULANIYOR”
Bold'da yer alan analize göre komite 2021 yılı içinde Türkiye’de Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri’deki emniyet müdürlükleri, terörle mücadele şubeleri ve cezaevleri olmak üzere toplam 22 kurumu ziyaret etti.

Raporda, ceza politikalarının çok sert ve uzun olması, ev hapsi gibi alternatif tedbirlerin kısıtlı uygulanması ve uzun tutukluluk gibi nedenlerle cezaevlerinin kalabalıklaştığı belirtildi. Her cezaevi için tutuklu sayısının belirlenmesi, bunlara titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ‘her mahpusa banyo ve wc hariç en az 4 metrekare yaşam alanı verilmelidir’ denildi.

60 sayfalık raporda Türkiye’deki insan hakları ve hak ihlalleriyle ilgili utanç verici bir tablo da yayınladı. Komite kurulduğu 1989 yılından Aralık 2021’e kadar ‘işkence var mı yok mu’ diye en çok ziyaret ettiği Türkiye oldu.

TÜRKİYE ADINA UTANÇ VERİCİ BİR İSTATİSTİK
Bu kapsamda Türkiye’ye 8 periyodik, 24 özel ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaretler sonucunda toplam 30 işkence raporu hazırlandı. Raporlardan 3’ü Türkiye tarafından yayınlanmadı. Söz konusu raporların 15 Temmuz’dan sonra yapılan işkencelerle ilgili olduğu biliniyor.

Adalet Bakanlığı’nın 15 gün önce yayınladığı son resmi rakamlara göre 271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dün yaptığı açıklamaya göre ise ‘Türkiye cezaevlerinde ‘kesinlikle kötü muamele ve işkence bulunmuyor.’ Oysa Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevinde geçen hafta işkence görerek ölen 29 yaşındaki Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakımda çekilen tanınmayacak haldeki görüntüleri ortaya çıkmıştı.



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