Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Enflasyon henüz zirve yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesindeki enflasyonun henüz zirvede olmadığını ve beklenenden daha fazla yükselme riskinin olduğunu açıkladı. Euro kullanan 19 ülkede enflasyon geçen ay yıllık bazda yüzde 10,6 ile rekor bir seviyeyi görmüştü.





Gelecekte faiz artışları olacağına dikkat çeken Lagarde, "ECB, resesyon riski artsa bile enflasyonla mücadelede faiz artırmaya devam edecek. Ukrayna'daki savaş, enerji maliyetinin yükselmesine neden olarak enflasyonu artırdı. Neredeyse tüm ürünlerin maliyetini etkileyen enerjide fiyat artışları enflasyonun en önemli kaynağı haline geldi. Bunun kısa sürede düşeceğine inanmamı sağlayacak verileri henüz görmüyoruz" dedi











