Fransa'da başörtülü müşteriyi reddeden restorana üç ayrı ceza

Fransa'da müşterisini başörtülü olduğu için geri çeviren restoran işletmecisine Fransa savcılığı din temelli ayrımcılık suçu işlediği ve işletmecin ifadelerinin utanç verici olduğunu belirterek ceza verdi.











2022’nin ilkbahar aylarında Pirene-Atlantik bölgesindeki Hendaye'da restoranda gerçekleşen olayda 64 yaşındaki işletme sahibi, Anneler Günü'nü kutlamak için oğluyla restoranda yemek yemek isteyen başörtülü kadını, başörtüsünü çıkarması halinde işletmeye kabul edeceğini belirterek geri çevirdiği bunun üzerine ailenin şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.









Fransız vatandaşı olan restoran sahibiyle ilgili açılan dava Bayonne Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada davacı anne "Çok aşağılandım ve beni çok kırdı. Şimdi her restorana girişimde korkuyorum " ifadelerini kullanırken başörtülü kadının oğlu da olay nedeniyle kendilerini "ikinci sınıf vatandaş hissettiklerini" belirtti.









Savcılık işletmecin ifadelerinin "utanç verici" olduğunu belirterek 600 euro para cezası istedi. Para cezasını uygun gören mahkeme ayrıca, işletmecinin başörtülü müşterisi ve oğluna 1.300 euro manevi tazminat ödemesini ve "Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini yeniden gözden geçirmesi için vatandaşlık kursuna gitmesini" de hükme vardı.



