Samanyolu Haber /Spor / Senegal Ekvator'u yenerek üst tura çıkmayı başardı /29 Kasım 2022 21:54

Senegal Ekvator'u yenerek üst tura çıkmayı başardı

Senegal, Enner Valencia'lı Ekvador'u 2-1 mağlup ederek Hollanda ile birlikte son 16 turuna kalmayı başardı.

SHABER3.COM

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda kritik maçta Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldiler. Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başaran ülke oldu. 

Senegal, puanını 6 yaparak Hollanda'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna kalmayı başardı. Ekvador ise 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti. 

Senegal'e galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada kaptan Kalidou Koulibaly atarken Ekvador'un golü 67. dakikada Moises Caicedo filelerle buluşturdu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada Senegal'de sol kanattan Pape Gueye'nin içeri çevirdiği top sonrası Idrissa Gana Gueye, ceza alanı içinde uygun pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş dışarı çıktı.
8. dakikada Youssouf Sabaly'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boulaye Dia'nın vuruşu yine dışarı gitti. 
11. dakikada Iliman Ndiaye'nin sağ kanattan etkili ortasında arka direkteki Angelo Preciado’nun vurduğu top kornere çıktı. 
24. dakikada Senegal, sağ kanattan Ismaila Sarr ile etkili gelirken 24 yaşındaki oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşu savunmadan kornere çıktı. 
37. dakikada Senegal'in sağ kanattan Ismail Jakobs ile kullandığı serbest vuruşta Pathe Ciss'in kafa vuruşu üst ağlarla buluştu. 
PENALTI 
42. dakikada Senegal'de Abdou Diallo'nun kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta savunmanın müdahale edemediği top sonucunda ceza sahası içine giren Ismaile Sarr, Piero Hincapie'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında hata yapmayan Ismaila Sarr, Senegal'i öne geçiren gol kaydetti: 0-1. 
49. dakikada Jose Cifuentes'in ceza sahası dışından şutu kaleci Edouard Mendy'de kaldı.  
57. dakikada Ekvador'da sol kanattan Pervis Estupinan'ın yaptığı ortaya Michael Estrada'nın kafa vuruşu dışarı çıktı. 
GOL 
67. dakikada Ekvador'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkteki Felix Torres, kafayla topu indirirken Moises Caicedo, altı pasta yaptığı vuruşla takımına moral verdi: 1-1. 
GOL 
70. dakikada Senegal'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Enner Valencia'nın müdahale ettiği top Kalidou Koulibaly'ye doğru gitti ve Koulibaly, yeniden takımını öne geçirmeyi başardı: 1-2.
82. dakikada Pervis Estupinan'dan kurtulan Boulaye Dia'nın sağ çaprazdan sert vuruşu, az farkla dışarı çıktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı  başardı.
yükselmeyi başaran ülke oldu. 

Senegal, puanını 6 yaparak Hollanda'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna kalmayı başardı. Ekvador ise 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti. 


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