Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın telefonuna saldırı girişimi

Amerikan iş dünyası ve finans haberleri sitesi Business Insider'ın isim vermeden aktardığı haberde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu gibi görünen bir numaradan Lagarde'a mesaj gönderen bir kişi, daha güvenli olduğu için Merkel'in kendisiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine Lagarde Merkel'i telefonla arayarak gerçekten WhatsApp üzerinden iletişime geçmek isteyip istemediğini sordu. Haberde siber saldırı girişiminin arkasındakilerin WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden önde gelen birçok ismin hesaplarını ele geçirmeye çalışır gibi göründüğüne dikkat çekildi.



Sitenin sorularına bir elektronilk posta ile yanıt veren banka yakın geçmişte yaşanan saldırı girişimini doğruladı.



Avrupa Birliği içinde euro kullanan 19 üyenin merkez bankası olan ECB'nin merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunuyor.