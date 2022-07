Adı Uber skandalına bulaşan Macron'dan 'Türk tipi' karşı hamle

Uber belgeleri ne anlatıyor?





“Bakan lobici olamaz"





Son iki gündür muhalefetin yoğun baskısıyla karşılaşan Macron suskunluğunu bozarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Crolles kasabasında düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen suçlamalara değinen Macron, “Yaptığımla son derece gurur duyuyorum. İstihdam yaratmak işveren ve şirket olmadan çok zor. Aynısı bugün de yarın da yine yaparım.” dedi.Bakan olarak yabancı şirketlerin yöneticileriyle görüşmesinin normal olduğunu savunan Macron, “Ben şirketlerin yöneticileriyle görüşüyordum. Bunların hepsi resmi görüşmeydi ve her zaman yanımda danışmanlarım vardı. Eğer Fransa’da istihdam yarattıysam bundan büyük ölçüde gurur duyarım.” dedi.Fransa’da muhalefet Macron’u “Uber ile müzakere yürüten bir devlet adamı değil, şirketin ortağı gibi davranmakla” suçluyor.İlk olarak İngiliz The Guardian gazetesine sızdırılan ve daha sonra Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan belgeler pazar günü The Guardian ve Le Monde gazetelerindeki yazılarla kamuoyunun gündemine düştü. Belgelerde Uber Technologies'in 2013 ve 2017 yılları arasında yeni pazarlara girebilmek için gizlice ve yasaya aykırı şekilde siyasetçileri hedef alan kulis faaliyeti yürüttüğüne dair bilgi ve kanıtlar sunuyor.Cumhurbaşkanlığı makamından daha önce yapılan açıklamada, dönemin ekonomi bakanı olarak görev yaptığı sırada Macron'un hizmet sektörünü etkileyen birçok şirketle sıklıkla görüştüğü belirtilerek, gereksiz bürokrasinin kaldırılması veya kolaylaştırılmasını o zaman da Cumhurbaşkanının desteklediği bildirilmişti.Ancak hem sol hem de sağ kanattaki muhalefet partileri bu açıklamaya tepki göstermişti.Kapitalizm karşıtı France Insoumise (Fransa Başeğmeyenler) partisinin başı çektiği solcu Nupes siyasi ittifakı Macron'un Kaliforniya merkezli Uber şirketinin Fransa'daki faaliyetlerinde oynadığı role ilişkin bir parlamento soruşturması açma arayışında olacaklarını duyurmuştu.France Insoumise milletvekili Alexis Corbiere sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda "Eğer Uber ile Macron arasında açığa çıkarılan bağlar gerçekse bu çok ciddi. Bir bakan lobici olamaz. Bu konuda net olmamız lazım. Fransa büyük özel şirketlerin oyun alanı olamaz" diye yazmıştı.Aşırı sağ Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisi sözcüsü Sebastien Chenu de Macron'u "yabancı özel çıkarların hizmetinde bir lobici, küreselleşme ve serbestleşme hayalperesti" olarak tanımlamıştı.The Guardian gazetesinin yazdığına göre dönemin Sosyalist hükümetinin başka bazı üyeleri Uber'in taksi camiasına girme çabalarından kuşkulansa da, Macron kendini perde arkasında önemli bir müttefik olarak tanımlayarak Uber yöneticileriyle mesajlaşmayı sürdürdü.Macron, Francois Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2014-2016 yılları arasında Ekonomi, Sanayi ve Dijital İşler bakanı olarak görev yapmıştı.Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu daha önce dünya liderlerinin mali sırlarını ifşa eden Pandora Belgeleri, ile ünlülerin ve siyasetçilerin vergi cennetlerinde sakladıkları servetleri açığa çıkaran Panama ve Cennet Belgeleri'ni kamuoyuyla paylaşmıştı.