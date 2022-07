‘Canikli Çetesi’, kendi kredi kartlarını 7 yıldır tutuklu olan Tekin İpek’e ödetmişler!

AKIN İPEK: KANINI EMDİKLERİ ADAMA, KENDİ KREDİ KARTLARINI DA ÖDETİYORLARMIŞ

haberine göre, Gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurumu Başkanığı Akın İpek, gelinen son noktayı, “7 yıldır hapiste çürüttükleri, kanını emdikleri pırıl pırıl adama (kardeşi Tekin İpek), Canikli ve ailesi, kendi kredi kartlarını da ödetiyorlarmış… Yeni bir seviye belirlemiş herifler. Yağma için cinayeti, bazı ‘mahkemelerin’ eli ile yaptıklarından (namuslu, değerli yargı mensuplarını tenzih ederim) kimse bir şey de yapamıyor bunlara kardeşim… Hala, hiç bir şey yokmuş gibi insan içine çıkabiliyorlar, bu da yeni bir seviye. Bu bir örgüt… Bu pis işlerin içinde olan, doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayan her şahıs bu örgütün üyesidir… İş yapmış, parasını almış, ‘mahkeme kararı’ gibi klasik masallar sizi kurtarmayacak…” sözleriyle değerlendiriyor. Tr724'üngöre, Gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurumu Başkanığı Akın İpek, gelinen son noktayı, “7 yıldır hapiste çürüttükleri, kanını emdikleri pırıl pırıl adama (kardeşi Tekin İpek), Canikli ve ailesi, kendi kredi kartlarını da ödetiyorlarmış… Yeni bir seviye belirlemiş herifler. Yağma için cinayeti, bazı ‘mahkemelerin’ eli ile yaptıklarından (namuslu, değerli yargı mensuplarını tenzih ederim) kimse bir şey de yapamıyor bunlara kardeşim… Hala, hiç bir şey yokmuş gibi insan içine çıkabiliyorlar, bu da yeni bir seviye. Bu bir örgüt… Bu pis işlerin içinde olan, doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayan her şahıs bu örgütün üyesidir… İş yapmış, parasını almış, ‘mahkeme kararı’ gibi klasik masallar sizi kurtarmayacak…” sözleriyle değerlendiriyor.

























ak parti üsküdar ilçe başkanı @demir_erdem sağına kemal canikli ve fatih sarıoğlu’nu, soluna metin akar ve emin sarıoğlu’nu almış, il başkanı @osmannnurika ’ya selam çakıyor. bu şahısların tamamı canikli merkezli tmsf soygunlarında görev aldı. bunlar şebeke.









Gazeteci Metin Cihan, paylaştığı belge ve fotoğraflarla çeteyi en inca ayrıntısına kadar deşifre ediyor. İzini sürdüğü bütün isimlerin, sonunda Canikli’ye bağlandığını belgesiyle ortaya koyuyor. Metin Cihan’ın son paylaşımları şöyle:nurettin canikli’nin soygun şebekesini ifşa etmeye devam. tmsf yönetimindeki koza holding’e takılan hortumlardan birinin diğer ucunda ıras yapı adlı firmayı görüyoruz. kim bu ıras yapı? her taşın altından nasıl canikli çıkıyor? niçin şebeke diyorum? anlatayım.ıras yapı’dan başlayalım. isim konusunda pek kasmamışlar, sadece sarı’yı ters çevirmişler. şirketin sahipleri fatih sarıoğlu ve emin sarıoğlu. ben bu şahısları artık gayet iyi tanıyorum. canikli’nin organize ettiği tmsf hortum şebekesinden biliyorum. sizleri de tanıştıracağım.özellikle şirketleri araştırırken tc kimlik no bilgisine sahip olmak çok işe yarıyor. pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarını delebilmek için ıras yapı adına selimiye’de restorasyon ekibiymiş gibi gösterip özel izin alıyorlar. ben de bu sayede kimlik numaralarını öğreniyorum.fatih sarıoğlu’na bakıyorum. ıras dışındaki firmalarından biri de reisoğlu. hortum şebekesinde kullanılan firmalardan biri. mesajlarda ve ilgili tabloda göreceğiniz gibi nurettin canikli’nin aidatlarından ailesinin kredi kartlarına kadar icabında bu şirket hesaplarından ödeniyor.reisoğlu’nun ortakları arasında polat sağır var. bu şahıs giresun’da aynı adlı firmanın da sahibi. kemal canikli ile mesajlaşmalarından da tanıyorum. biraz araştırınca nurettin canikli tarafından dumankaya’ya kayyum olarak atandığını gördüm. dumankaya hortumunu sonraya bırakalım.fatih sarıoğlu’na dönelim. knot enerji’den de hatırlıyoruz. nurettin canikli’nin artık meşhur olan adresine (palmiye apt) kayıtlı akçadağ-canikli ortaklığıyla koza holding’den milyonların hortumlanışını anlatmıştım. her şey ne kadar iç içe değil mi? çünkü şebeke. dahası var.şahıslar, şirketler, soygunlar… birinden yola çıkınca diğerine ulaşıyorsun. dönüp dolaşıp aynı yere varıyorsun. çünkü merkezinde nurettin canikli’nin durduğu bir şebeke var. alttaki fotoda boydak soyguncusu laçinel, koza soyguncusu sarıoğlu ve yeğen kemal canikli bir arada.boydak soygunundaki bağlantıları takip ederek tekrar koza soygununda kullanılan ıras yapı’ya dönebiliriz. ertunç laçinel soygunda üzerine düşeni yapıp kayıplara karıştıktan sonra, canikli tarafından yerine emin sarıoğlu yerleştirilmişti. ıras yapı’nın sahibi olan Emin Sarıoğlu .