İşte belgeleri; Nurettin Canikli, Koza İpek’i böyle hortumlamış









Bu şahıslar, şu anda, bizim yerimize oturmuş, bizim adımıza, bizim varlıklarımızı korumak için bize davalar açıyorlar… 75 yaşındaki annemi evinden çıkarıp kendileri yerleştiler. Yasal olarak koruma altına alındılar. Ve, hala insan içine çıkabiliyorlar…









Defalarca söyledim, hırsızlık, rüşvet, gasp önemli suçlar, fakat, bunun için insanları canlı canlı hücrelere gömüp varlıklarını yağmalamak için canavar olmak lazım… Bunlar bir insanın başka bir insana yapabileceği şeyler değil.





Nurettin Canikli





METİN CİHAN: HORTUMLAMA BELGESİ, ÖZEL MESAJLA GELDİ

































İTO bilgi bankasında isim ve kimlik numarasını yazarak sorguladığımda knot enerji isimli şirketin ortağı olduğunu gördüm. bu firma ismini whatsapp mesajlarından hatırlıyordum. sonuca yaklaştığımı hissettim.





















Tr724'ün derlediğigöre, Gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı yeni belgelere göre Nurettin Canikli, gasp edilen şirketlere operasyon için önce yakınlarını Koza’nın yönetimine yerleştiriyor. Metin Cihan, bu atamalara ilişkin belgeleri de yayınladı. Ardından bu şirketlerden kendi paravan şirketlerine veya iş ortaklarına fason/şişirilmiş sözleşmeler altında sermaye transferi gerçekleştiriyor.Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Metin Cihan’ın paylaşımları üzerine sosyal medya hesabından şunları söyledi:7 yıldır hapiste olan Tekin’in yerine de oturmuşlar, onun evine de haciz getirdiler. Tüm varlığına el konduğu için, Tekin dava harçlarını yatıramıyor (TMSF muaf), hiç olmaz ise davalar için adli yardım alsın diye avukatı müracaat ediyor. TMSF Mahkemesi onu da red ediyor…Gazeteci Metin Cihan’ın Nurettin Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin whatsapp yedeğinden izini sürdüğü yolsuzluk ve hortumlamaya dair son paylaşımları ise şöyle: (nurettin canikli para transferi belgesi istiyordu ya.. özel mesajla geldi. ali altıntaş ve fatih salihpaşaoğlu nurettin canikli’nin koza yönetimine yerleştirdiği isimler. fatih, canikli’nin özel kalemi ve şoförü. akçadağ-canikli ilişkisi ise takip eden twitlerde.bildiğiniz gibi kemal canikli’nin whatsapp yedeğinden yolsuzlukların izini sürüyorum. akçadağ hakkında çok mesaj geliyordu ve bendeki belgelerde bu firmaya düzenli para transferi vardı. son gelen belgeyle beraber emin olup araştırmaya karar verdim. (isimsiz kahramanlara teşekkür)devletin el koyduğu şirketleri hortumlayıp zimmetine para geçiren nurettin canikli “yapmadım, yapmam” bile demedi, diyemedi. kanıt sordu? bugün kanıtlara bir yenisini ekliyoruz. canikli, operasyon için önce yakınlarını koza yönetimine yerleştiriyor.sonra bu şirketlerden kendi paravan şirketlerine veya iş ortaklarına fason/şişirilmiş sözleşmeler altında sermaye transferi gerçekleştiriyor. koza-akçadağ ilişkisi de işte böyle.Akçadağlar ve canikliler’in kapı komşusu olduğunu öğrenmiştim. akçadağ”ın genç yöneticisi furkan akçadağ ile n.canikli’nin oğlu furkan canikli’nin (maliye bakanlığı müfettiş yard) arkadaş olduklarını da öğrenmiştim. okulları da aynı. ama paylaşmadım. yeterli değildi. araştırdım.diyarbakır ticaret odasına kayıtlı akçadağ’ın bilgilerini inceleyerek furkan akçadağ’ın tc kimlik numarasına ulaştım. bu bilgi işime yarayacaktı.Ticaret sicil gazetesinden knot’u sorguladım. bingo! tanıdığım bir adresle karşılaştım. nurettin canikli’nin inanılmaz beceriksiz bir şekilde açık/gizli bütün şirketlerini kaydettiği adres. yeni bir yolsuzluğun izini sürmek işte bu kadar kolay oldu.Elbette burada durmadım. knot’un kuruluş kayıtlarına baktım. nurettin canikli’nin adresinde kurulan bu şirketin emanetçileri kabak gibi ortadaydı: recep çörekçi ve mehmet fatih sarıoğlu. her ikisini de tanıyordum. bazılarınız hatırlayacaktır.recep çörekçi ismi hem boydak soygununda hem akın/simin çorap soygununda karşımıza çıkmıştı. şimdi koza soygununda da görüyoruz. nurettin canikli’nin emanetçisi olduğu en azından giresun’da hemen herkes tarafından biliniyor.fatih sarıoğlu? yeğen kemal canikli ile boydak soyguncusu ertunç laçinel’in yanında.. hayretler içinde kalıyorum. farklı tmsf soygunlarında aynı isimler, aynı adresler, aynı şirketler karşıma çıkıyor. hepsi canikli bağlantılı. tam bir organize suç örgütü.temmuz 2018’de canikli’nin şirketine furkan akçadağ’ı alıyorlar. ilk twitte paylaştığım koza-akçadağ para transferi kasım 2018 tarihliydi. yani bu karardan kısa süre sonra.. devlet böyle soyuluyor işte. biz böyle fakirleştik.bu seriyi ve diğer yayınladığım yolsuzluk belgelerini özetleyecek olursam; nurettin canikli tmsf yönetimlerine kendi ekibini yerleştiriyor, sonra devletin el koyduğu bu şirketlerden ticaret maskesi altında kendi şirketlerine paralar aktarıyor. muhtemelen oradan da yurtdışına.