Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kesintisiz 10 faiz artırımına, bu kez ara verdi. Banka önümüzdeki dönemlerde de faiz bu seviyede tutacağının sinyalini verdi.



Euro Bölgesi'nde enflasyonun çift haneleri görmesiyle Temmuz 2022'de artırımlara başlayan banka gösterge faizleri yüzde 4 ile tarihinin en yüksek seviyesine çıkardı. Enflasyonun yüzde 4,3'e gerilemesi ile Avrupa Merkez Bankası da dünyanın diğer önde gelen bankaları gibi faizleri değiştirmeme yoluna gitti.



AMB Başkanı Christine Lagarde'ın Atina'da düzenlenen para politikası toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında “Mevcut duruma ilişkin herkesin hemfikir olduğu bir değerlendirme vardı, Aldığımız para politikası kararı, son 15 aydaki 10 farklı artışın ardından 'bekleme' olarak kaldı. Bazen eylemsizlik eylemdir,” ifadelerini kullandı.



Artık daha fazla artış olmaz diyemeyeceğini vurgulayan Lagarde "Biz verilere bağımlıyız ve enflasyon görünümü, enflasyonun temel durumu ve faiz oranlarımızın para politikası aktarım gücünü yeterince sağlayıp sağlamadığı konusunda üç kriter temelinde değerlendirme yapacağız," dedi.



Yüzde 2'lik enflasyon hedefine henüz varamadıklarını belirten Lagarde "Enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için kullanabileceğimiz en iyi araç faiz oranlarıdır. Şunu belirtmek isterim ki, tutuyor olmamız bir daha asla faiz artırımı yapmayacağımız anlamına gelmiyor,” ifadelerini kullandı.



Euro Bölgesi merkez bankaları arasında para politikalarından kaynaklı potansiyel kayıplarla ilgili sorulan bir soru üzerine Lagard “Herkese uyacak tek bir kalıp yok. Bildiğim şey şu ki, Euro sistemi ve AMB olarak tek bir misyonumuz var, o da fiyat istikrarı. Ve bizim kâr göstermek ya da zararları karşılamak gibi bir amacımız yok ve enflasyonu yeniden normal seviyeye getirmek için kararlarımızı para politikası amaçları yerine kâr/zarar hesaplarımıza göre yönlendirmek aslında yanlış olurdu," yanıtını verdi.



'Faiz indirimini konuşmak için erken'



Faiz artırımlarını artırmaya ara vermiş olduklarını ama bunun hemen indirmeye başlayacakları anlamına gelmediğini belirten Lagarde "Faiz indirimi konusunu tartışmak bile çok erken," sözlerini kullandı.