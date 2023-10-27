Katar'da 8 Hindistanlı'ya 'casusluk'tan ölüm cezası

Hindistan hükümeti, Katar'da bir mahkemenin geçen yıl ülkede tutuklanan sekiz Hint vatandaş için ölüm cezası verdiğini belirterek, karardan ötürü "derin şaşkınlık duyduğunu' bildirdi.



Yeni Delhi, "Davayı önemsiyoruz ve yakından takip ediyoruz. Konsolosluk ve hukuki tüm yolları genişletmeye devam edeceğiz. Kararı, Katarlı yetkililerle görüşecek ve tüm yasal seçenekleri araştıracağız. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle de temas halindeyiz" denildi.



Yerel basında, Katar'da özel bir şirkette çalışan sekiz kişinin Ağustos 2022'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklandığı yer almıştı.



Hint basınında yer alan haberlere göre de, bu kişiler Al Dahra isimli danışmanlık şirketinde çalışan ve Katar hükümetine denizaltı alımı konusunda hizmet veren emekli Hint donanma subayları.



Ne Hindistanlı ne de Katarlı yetkililer, idam cezasına çarptırılan kişilere yönelik suçlamaları kamuoyu ile paylaşmadı.



Hindistan Dışişleri Bakanlığı da basının konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktı.