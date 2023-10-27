O avrupa ülkesinde doğum oranlarında düşüş rekor düzeyde

Ulusal kriz

Ülkedeki azalan doğum sorunu özellikle kadınların iş ve anneliği bir arada yürütmekte zorlanmalarından kaynaklanıyor. Euro bölgesinin en büyük üçüncü ekonomisindeki bu sorun, ulusal bir kriz olarak kabul ediliyor.

Uzun süredir demografik kriz içindeki İtalya'da son veriler yeni bir rekora işaret etti. İtalya İstatistik Kurumu'nun (ISTAT) yayınladığı son altı aylık verilere göre, geçen yıl aynı döneme kıyasla 3 bin 500 daha az doğum oldu.Buna göre son 14 yıldır sürekli azalan doğumların bu yıl için yeni rekor kırması bekleniyor. ISTAT'ın Ocak ve Haziran ayları arasındaki verileri, geçen yılki kadın başına 1,24 çocuk olan doğurganlık hızının 2023 yılında kadın başına 1,22 çocuğa gerilemesini öngörüyor.Bu rakamın göçmenlerin yüksek doğurganlık hızıyla arttığına dikkat çeken kurum, İtalyanlar arasındaki doğurganlık hızının kadın başına 1,18 olduğunu vurguluyor.İstatistiklere yansıyan bir diğer bulgu da, kadınların ilk bebeklerini doğurdukları yaş ortalamasının 31'e ulaşmış olması. Ayrıca geçen yıl yüzde 41,5 oranında çocuk evlilik dışı doğdu.2022 yılındaki doğum sayısı yüzde 1,7'lik düşüşle 393 bine gerilemiş, bu rakam 1861'de ülkenin birleşmesinden bu yana en düşük doğum sayısı olmuştu.İtalya'daki azalan doğum oranının geleceğe dair "umut eksikliği"ne işaret ettiğini dile getiren Papa Francis, ülkede aile kurmanın sadece zenginlerin altından kalkabileceği "devasa bir sorun" haline geldiği eleştirisinde bulunmuştu.Başbakan Giorgia Meloni, ülkede giderek derinleşen nüfus krizine çözüm bulmak amacıyla bir milyar euro ayırdığını açıkladı.