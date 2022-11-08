Avrupa ve ABD arasında 'doğalgaz' gerilimi tırmanıyor

Avrupa ülkelerinin ABD’li sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticilerine yönelik ‘vurgunculuk’ eleştirilerine ABD hükümetinden yanıt geldi. ABD yönetimi, sıvılaştırılmış doğal gazın deniz aşırı ticaretinden asıl kazançlı çıkanların Avrupalı ??enerji şirketleri olduğunu söyledi.







Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ABD ve Avrupa gaz fiyatları arasında oluşan uçurum nedeniyle bu yıl Amerika’dan LNG alıp Avrupa’ya satan şirketler devasa kârlar sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçen ay, ABD’deki enerji üreticilerinin hak edilmemiş “süper kârlar” elde ettiğini belirtti.





‘ASIL KÂRI AVRUPALI ŞİRKETLER EDİYOR’

Bu iddialara gecikmeli de olsa cevap veren ABD Enerji Bakan Yardımcısı Brad Crabtree, ABD ve Avrupa fiyatları arasındaki arbitrajdan ABD’li üreticilerin değil, Avrupalı ??alıcıların yararlandığını söyledi.





Crabtree Financial Times’a verdiği demeçte, “Olan şu ki; ABD’li LNG üreticileriyle uzun vadeli sözleşmeleri olan şirketler Avrupa pazarına yüksek fiyattan ürün veriyor. Bu durum; ABD’li şirketlerin değil, temelde Avrupa merkezli uluslararası petrol şirketleri ve tüccarlarının sorumluluğunda” dedi.





AVRUPA, ABD’Yİ SUÇLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de ABD’yi pahalı LNG satmakla suçlayarak fiyatları ucuzlatma çağrısında bulundu. Aynı şekilde Almanya da isim vermeden ABD’yi LNG için astronomik fiyatlar istemekle suçlamıştı.





Le Maire, “ABD yönetiminden LNG'yi uzun vadeli bir yaklaşımla daha ucuza almayı bekliyoruz” demişti. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise bir konuşmasında “bazı dost ülkeler bile gaz için astronomik fiyatlar talep ediyor” ifadelerini kullanmıştı.





ŞİRKETLER REKOR KÂRLAR AÇIKLADI

BP, Shell, Glencore ve Vitol dahil olmak üzere Avrupalı büyük enerji şirketlerinin ve emtia tüccarlarının ABD’li LNG üreticileriyle uzun vadeli alım anlaşmaları bulunuyor. BP, geçtiğimiz hafta kârını önceki yıla göre katladığını açıklamıştı. Dünyanın en büyük LNG tüccarı olan Shell ise yılın ilk dokuz ayında 30 milyar dolardan fazla kâr bildirdi.





Avrupa’nın Ukrayna-Rusya savaşının ardından yeni doğalgaz kaynaklarına hücum etmesi sonrası ABD ve diğer büyük ihracatçılar sevkiyatları bu bölgeye yönlendirmiş, bu da küresel LNG ticaretini sarsmış, bu da LNG’nin Avrupa spot piyasalarındaki fiyatının rekor kırmasına sebep olmuştu.