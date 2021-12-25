Avrupa Yargıçlar Birliği, tutsak mahpus Hüsamettin Uğur’un mektubunu dünyaya duyurdu

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un tutuklu bulunduğu cezaevinde maruz kaldığı hak ihlalleri ve işkenceyi duyurmak için kaleme aldığı mektup Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından ingilizceye çevrilerek tüm dünyaya duyuruldu.

15 Temmuz’dan sonra tutuklandıktan sonra Kırıkkale Keskin Cezaevi’ne cezaevine gönderilen eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur, 4 yıl 4 ay boyunca tek kişilik hücrede tutuldu. Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde sürekli hak ihlalleri ve işkenceye maruz bırakılan Uğur, istemediği halde 9 ay önce Afyon 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Afyon’da da tek kişilik hücrede tutulan ve sistematik işkence uygulanan Hüsamettin Uğur, AİHM’den de bir umudunun kalmadığını anlatarak yazdığı açık mektubun sonunda insan hakları derneklerine seslenmişti.

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un hak ihlallerini duyurmak için kaleme aldığı açık mektup Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından ingilizceye çevrilerek bütün dünyaya duyuruldu.





İhraç hakim Nevin Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un mektubunun Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından İngilizce olarak tüm dünyaya duyurulduğu belirtti.





Erdem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘5.5 yıldır tutulduğu hücrede kötü muameleye maruz kalan Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur’un, “adaletin tecellisi için değil, adaletsizliğin tescili için yazdım” dediği mektup, Avrupa Yargıçlar Birliği tarafından İngilizce tüm dünyaya duyuruldu. Teşekkürler MedelEurope ‘’ ifadelerini kullandı.









Hüsamettin Uğur’un açık mektubu Twitter hesabından paylaşan Avrupa Yargıçlar Birliği (MEDEL) ‘‘Barışın ve adaletin kutlandığı bu günlerde, haksızlığa uğrayan Türk hakimlerle dayanışmamız. 5.5 yıl tutuklu bulunan Yargıtay hakimi Hüsamettin UĞUR’un mektubu: “Bu dilekçe (açık mektup) haksızlığın tescil edilmesini sağlamak için yazılmıştır.’’ ifadelerini kullandı.







Hüsamettin Uğur’un kızı Nalan Dilara Uğur, babasının yazdığı mektubu 6 Kasım’da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.









