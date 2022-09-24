Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da 1,4 milyon yaşında insan fosili bulundu /24 Eylül 2022 12:51

Avrupa'da 1,4 milyon yaşında insan fosili bulundu

1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa’da bilim insanlarını heyecanlandırdı.

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İspanya’nın kuzeyindeki Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı alanında haziran sonunda bulunan ve 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa’da bilim insanlarını heyecanlandırdı. Fosilin şimdiye kadar Avrupa kıtasında bulunan en eski insan fosili olduğu belirtildi.

Atapuerca’da 30 Haziran’da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına devam edilse de bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili.

Burgos İnsan Evrimi Müzesi Genel Koordinatörü Arkeolog Aurora Martin,  "Çok yeni olmasından dolayı sevincimiz ve heyecanımız halen çok fazla. 1 milyon 400 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Bulunan parçaların hangi ilk insan türüne ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Avrupa’da insan evrimi tarihinin yeniden yazılmasına yardımcı olacak bir buluş" dedi.

Martin, şunları söyledi:
"İlk insan türünün Afrika’da olduğu inkar edilmez bir şey ama kısa bir süre öncesine kadar genel kanı Afrika’dan çıkışlarının çok geç olduğu yönündeydi. Atapuerca’da ortaya çıkan kalıntılar, Afrika’dan Avrupa’ya gelişin daha önce olduğunu gösterdi.

1994’e kadar Avrupa’daki ilk insan türlerinin 500 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyordu. Şu anda 1 milyon 400 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani neredeyse 1 milyon yıl geriye gittik. Bu çok önemli."

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