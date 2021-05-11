Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da işsizliğin salgın öncesi seviyeye gelmesi 2023'te mümkün /11 Mayıs 2021 11:07

Avrupa'da işsizliğin salgın öncesi seviyeye gelmesi 2023'te mümkün

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Philip Lane, borçlanma koşullarını olumlu tutabilmek için haziran ayında düzenlenecek toplantıda AMB’nin tahvil alımlarını artırabileceğini söyledi.

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Fransız Le Monde gazetesine konuşan Philip Lane, AB’de işsizlik oranlarının, salgın öncesi seviyesine gelmesinin 2023’ten önce beklenmediği uyarısında bulundu ve işsizliğin düşürülmesinin AB hükümetleri ve AMB’nin birlikte sürekli çabalarını gerekli kıldığını vurguladı.

Lane, “Mali koşulları olumlu olmasını sağlamak için ne gerekli olduğuna bakarak, tahvil alımlarını artırabiliriz, düşürebiliriz. Bizim öncelikli hedefimiz, olumlu finansal koşulları sürdürebilmek.” dedi.

AMB, ne kadar tahvil alınacağı konusunda 10 Haziran’da karar verecek.

AB içindeki ekonomi uzmanları, birliğin salgın öncesi büyüme hızını yeniden yakalayabilmesinin bir yıldan önce mümkün olmayacağı konusunda kesin görüş birliği içinde.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri 30 Nisan'da yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre de yüzde 1,8 geriledi. GSYH, geçen yılın son çeyreğinde de AB'de yüzde 0,5, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,7 daralmıştı.
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