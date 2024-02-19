Samanyolu Haber /Gündem / Avukat Feyza Altun gözaltına alındı /19 Şubat 2024 15:32

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı

SHABER3.COM

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ardından gözaltına alınan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.

Hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen Feyza Altun'un evinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Feyza Altun hakkında, TCK’nin 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

TCK 216/1, 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu düzenliyor ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
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