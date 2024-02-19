Samanyolu Haber /Gündem / Futbolda Passolig dönemi sona erdi! /19 Şubat 2024 15:46

Futbolda Passolig dönemi sona erdi!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'de uygulanan Passolig e-bilet uygulamasının sona ermiş olduğu anlaşıldı.

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Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.


Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."
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