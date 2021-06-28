Avustralya, Delta varyantı yüzünden yeniden kapanıyor

Salgın süreci boyunca ülkede alınan sıkı tedbirler ile normale dönen ilk ülkelerden biri olan Avustralya'da koronavirüs etkisini tekrardan artırdı. Sydney başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Yetkililer, salgının tekrar patlak vermesinin nedeninin yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan Delta varyantı olduğunu söyledi.





Özellikle ülkenin, Kuzey, Queensland ve Batı Avustralya bölgelerinde vaka sayılarının arttığına dikkat çekildi.





Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Covid-19’la mücadelede kritik bir döneme geçildiğini berliterek, “Salgında yeni bir fazı yaşıyoruz. Çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ediyoruz” dedi.





