Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da Mega Yangın korkusu /10 Ocak 2020 19:14

Avustralya'da Mega Yangın korkusu

İki büyük yangının birleşmesiyle çıkabilecek Mega Yangın öncesi Avustralya Victoria eyaletinde 240 bin kişiye evlerini tahliye çağrısı yapıldı. Öte yandan Sydney’de hükümet protesto ediliyor.

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Avustralya’da yetkililer bugün iki büyük yangının birleşmesiyle çıkabilecek Mega Yangın ihtimaline hazırlanıyor. Yetkililer Victoria eyaletinde yaşayan 240 bin insana evlerini tahliye etmeleri gerektiğini söyleyen bir mesaj attı.

ORDU HAZIR DURUMDA BEKLİYOR

Ülkede Eylül ayından beri süren yangınlar sonucu en az 27 kişi ölmüş, milyonlarca hayvan telef olmuştu.New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle, Türkiye saatiyle gece yarısı Mega Yangın çıkmasından korkuluyor. Victoria eyaletinde ordu, herhangi bir acil durum için hazır konumda.

DONANMA GEMİSİYLE KURTARILDILAR

Etrafı alevlerle çevrili Mallacoota kasabasından yaklaşık bin kişi, iki donanma gemisiyla tahliye ediliyor. Avustralya’da Ekim ayından bu yana 10,3 milyon hektarlık bir alan yangınlarda yok oldu.
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