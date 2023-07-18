Avustralyalı balıkçı ve köpeği pasifik okyanusunda iki ay hayatta kaldı

Meksika’nın La Paz kentinden Fransız Polinezyası’na doğru çıktıkları yolculuğun başlamasından birkaç hafta sonra teknelerinin bir fırtınada ciddi hasar görmesiyle ikili, günlerini kurtarılmayı bekleyerek geçirmek zorunda kalmış. Yerel medya, kazadan yaklaşık iki ay sonra ton balığı avlayan bir trol teknesine eşlik eden helikopterin, Shaddock’un teknesini tespit etmesiyle kazazedelerin kurtulduğunu bildirdi.







Kurtarıldıktan sonra Avustralya’daki 9News kanalına konuşan Shaddock şöyle dedi: “Denizde çok zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve düzgün yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi.”





Okyanusta hayatta kalma uzmanı Profesör Mike Tipton, Sky News Australia’ya Avustralyalı denizcinin kurtarılma öyküsünün “olağanüstü” olduğunu söyledi. Profesör Tipton, “Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey” dedi. Weekend Today’in aktardığına göre Tipton, “şansın ikilinin inanılmaz hikayesinin yalnızca bir kısmı olduğunu” ifade etti.





Tipton, “Bu şans ve becerinin birleşimi. Ayrıca örneğin Tim gibi günün en sıcak anında kendinizi korumanız gerektiğini bilmek de gerekiyor çünkü dehidrasyon tehlikesiyle karşı karşıyayken isteyeceğiniz son şey terlemektir. Teknenin ne kadar küçük ve Pasifik’in ne kadar geniş olduğunun anlaşılması lazım. Birini bulmak gayet düşük bir ihtimal” dedi.





Okyanusta hayatta kalma uzmanı, Shaddock’a “muazzam derecede” yardım ettiği için köpek Bella’yı da takdir ediyor. Tipton, “Bence farkı bu yaratmış olabilir. Büyük ölçüde ertesi günü düşünmeden yaşıyorsunuz ve bu tür bir çilenin üstesinden gelmek ve pes etmemek için zihinsel tutumunuzun çok olumlu olması gerekiyor. Ama gerçekten de deniz yolculuğunda uzun süre hayatta kalmanın sırrı, aynı zamanda bir plana sahip olmak ve suyla yiyecek tüketimini ayarlamaktan geçiyor. Tipton, “Gece vakti dışarıda olmanın ne kadar karanlık ve yalnız hissettireceğini bir hayal edin” dedi.





Ton balığı avlayan trol teknesi halihazırda, Shaddock’un sağlık testlerinden geçeceği ve gerekirse ek tedavi göreceği Meksika’ya yol alıyor.