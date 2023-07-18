Samanyolu Haber /Gündem / MKE kapsül fabrikasında patlama oldu /18 Temmuz 2023 12:39

MKE kapsül fabrikasında patlama oldu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

SHABER3.COM

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) kapsül fabrikasında patlama sesleri duyuldu.

Alınan bilgiye göre, patlamada 4 işçi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. 

MKE yönetimi, patlamaya yönelik henüz bir açıklama yapmadı. Patlamadan kaynaklı meydana gelen yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 


İTFAİYEDEN AÇIKLAMA

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama saat 10.56'da meydana geldi. Açıklamada, patlama kaynaklı meydana gelen yangının ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Mamak Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi Makine Kimya Fabrikası'ndan gelen patlama ihbarı üzerine; saat 10.56'da Kayaş ve Siteler İstasyonları ile merkez istasyondan KBRN aracı olay yerine  yönlendirilmiştir. Saat 11.00'da olay yerine ulaşan ekiplerimiz kapsül bölümünde patlamaların devam ettiği suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alana sirayet ettiği bilgisini vermiştir. Ekiplerimiz güvenli bölgeden söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mamak Kayaş Caddesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangına ekiplerimiz anlık olarak müdahalede bulundu. Ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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