Avusturya, aşı zorunluluğunu mecliste onaylandı

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Avusturya’da Covid-19 aşısının zorunlu olması için parlamentoya sunulan önerge meclis tarafından onaylandı. Avusturya parlamentosunda Perşembe günü oylamaya sunulan önerge, 47’ye 12’lik ezici bir üstünlükle kabul edildi.







Mecliste kabul edilen aşı zorunluluğu önergesi, Başkan Alexander van der Bellen’in imzasına sunulacak. Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein, Perşembe günü mecliste yaptığı açıklamada, ”Bugün önemli bir gün. Avusturya, koronavirüse karşı ileriye dönük bir adım atıyor.” dedi. Avusturya, Başkan Alexander van der Bellen’in yasayı imzalamasıyla birlikte Avrupa’da aşı zorunluluğunun kabul edildiği ilk ülke olacak.





POLİSLER KONTROL EDECEK: PARA CEZASI VAR





Avusturya’da Mart ayının ortasından itibaren polis rutin kontroller sırasında insanların aşı durumlarını kontrol etmeye başlayacak. Aşı yaptırmayan vatandaşlardan bunu yazılı olarak yapmaları istenecek. Avusturya’da tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmayan kişilere 600 euro para cezası kesilecek.





Yasanın 1 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanırken, meclisteki görüşmelerin ve tartılşmaların ardından oylamaya 4 Şubat tarihinde sunulması, yasanın Mart ayında yürürlüğe girmesine neden oldu.





Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig Perşembe günü, başkentte restoranlara girmek için aşı veya iyileşme kanıtı talep etmeye devam edileceğini duyurdu.