Ayasofya'nın restorasyon ihalesi de Erdoğan'ın arkadaşına gitti

Erdoğan ve Hasan Gürsoy





Ahlat Köşkü'nü de yaptı







BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, müzeyken camiye çevrilen bin 500 yıllık Ayasofya’ya dair tartışmaların sonu gelmiyor. Tarihi kapısından koparılan parçaların yenildiği, ziyaretçilerin duvarları kazıyıp poşetlere koyduğu, kepenk takılan ve tarihi taş merdivenlere parke döşenen Ayasofya için dikkatleri çeken bir ihale yapıldı.Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 26 Eylül 2023 tarihinde “Ayasofya-i Kebir Camii İkinci Etap Restorasyon (Uygulama) İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Yaklaşık dört ay boyunca gizlenen ihalenin sonucu 26 Ocak tarihinde açıklandı. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi 218 milyon 500 bin TL bedelle Güryapı Restorasyon Taahhüt Şirketi’nin aldığı duyuruldu.2025’in Eylül ayına kadar Ayasofya’nın teslim edildiği bu şirket AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait.Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yapmıştı. Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da yaptı.Ayasofya’nın Erdoğan’ın arkadaşına giden ilk ihalesi bu değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü 30 Aralık 2021 tarihinde, “Ayasofya Külliyesi’nde bulunan türbelerin, sıbyan mektebinin ve muvakkithanenin restorasyonunun yapılması” adı altında pazarlık usulüyle bir ihale düzenlemişti. Bu ihalenin de Hassa Mimarlık, Iras Yapı ve Adamak Restorasyon isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına 23 milyon 51 bin TL’ye verildiğine ulaşılmıştı.Arkadaşları sıradaİş ortaklığında yer alan Hassa Mimarlık Şirketi’nin sahibi Muharrem Hilmi Şenalp, Erdoğan’ın “yakın arkadaşı” olduğu da biliniyor.Şenalp, Boğaziçi Köprüsü’nün çıkışında inşa edilen “Şehitler Abidesi”nin de mimarı. Hassa Mimarlık; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu bir çok projeye imza attı.Kameralar da yakın isimlere taktırıldıVakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya’nın kamera sistemlerinin yenilenmesi için de bir ihale düzenlemişti. İhale 850 bin TL teklif veren DMS Dizayn Şirketi’ne verildi. İhalenin verildiği şirketin sahipleri Didem Nur ve Mehmet Emin Hazıroğlu’nun da eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve eski İBB Meclis Üyesi olan Murat Hazıroğlu’nun çocukları olduğu açığa çıkmıştı.