"Aydın Doğan yeni gazete kurdu" iddiası

T24'te yer alan habere göre gazeteci Gürkan Hacır ile birlikte Youtube'da 'İki Mahalle' isimli programı sunan gazeteci Cem Küçük, Zafer Mutlu'nun kurduğu Oksijen adlı gazetenin arkasındaki ismin Doğan Medya Grubu'nun eski sahibi Aydın Doğan'ın olduğunu ileri sürdü.





"Aydın Doğan ortada yok ama gazete kurdurdu"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, programda Gürkan Hacır'a gönderilen bir kitap üzerinden başlayan sohbette Küçük, Hacır'a "Bu kitap Doğan Yayınevi'nden mi geldi?" diye sordu. Hacır, "Evet" cevabını verdikten sonra "Doğan bize kitap göndermez" diyen Küçük, "Aydın Doğan ortada yok ama gazete kurdurdu şimdi" dedi.





Bunun üzerine "Zafer Mutlu'nun Oksijen gazetesini Aydın Doğan kurdu, Zafer Mutlu'da bir gazete kurduracak para yok." diyen Cem Küçük künyede ise Doğan'ın adının yer almadığını ifade etti.