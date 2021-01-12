Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den Erman Toroğlu açıklaması /12 Ocak 2021 22:46

HDP'den Erman Toroğlu açıklaması

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları'nın Erman Toroğlu hakkında yaptığı açıklamada "Nefret dilini kınıyoruz; Romanların yanındayız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SHABER3.COM

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken ırkçı ifadeler kullanan ASPOR yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, "Nefret dilini kınıyoruz; Romanların yanındayız" dedi.

"Ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Ayrımcılığa karşı Romanların yanındayız"

"Geçtiğimiz günlerde A Spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu'nun, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken sarf ettiği "Böyle çingenelik olur mu?..." sözleri dolayısıyla kendisini ve kullandığı bu nefret dili nedeniyle kınıyoruz.

Yüzlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşadığımız Romanlara karşı bu ayrımcı ve ötekileştirici söylemi çok iyi tanıyoruz. Bir yıl önce kaçırılan Keldani çiftten; cansız bedeni 70 gün sonra bulunan Şumuni Diril’den ve halen kayıp olan Hurmüz Diril’den, 14 yıl önce katledilen Hrant Dink’ten; kaçırılan, zorla alıkonulan Ezidi kadınlardan, helikopterden atılarak işkence edilen ve bugün gözaltına alınmak istenen Osman Şiban’dan bu coğrafyada yaşanmış onlarca katliamdan ve acıdan biliyoruz.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon Roman, Dom, Lom ve Abdal gruplarının ön yargıları besleyen, ayıran, ayrıştıran, hakaret eden tüm söylemlerin caydırıcı bir şekilde yasaklanmasını ve önyargılardan uzak, birlikte bir yaşamı sürdürebilmeyi destekleyecek yasal adımların atılması, nefret suçlarının cezalandırılması taleplerini destekliyoruz. Roman oldukları için her türlü ayrımcılık, ötekileştirme, baskı ve şiddete maruz kalmış olan Romanların yanındayız. Ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadelemizi birlikte sürdürmekte kararlıyız."

Ne olmuştu? 

Erman Toroğlu, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik..." derken, "Affedersin, çingenelik bu" dedi. "Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" diyen Toroğlu, "Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" dedi. Toroğlu ayrıca, "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım" diye ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'den Erman Toroğlu açıklaması Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:09