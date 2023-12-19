Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Akademi Söyleşileri kapsamında, hakim ve savcı adaylarıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda bir araya geldi.







Zühtü Arslan, konuşmasında, yargı ve hukukun temel fonksiyonunun bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğu vurgusunu yapan Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, "her şeyi yerli yerine koymak" suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu aktardı.





Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini belirterek, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz" vurgusu yaptı.





NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde TİP’in Hatay milletvekili seçildi. Atalay Yargıtay’a yapılan tahliye talepli başvuru reddedilince “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.





AYM Genel Kurulu 12 Ekim’de dosyayı görüşerek 25 Ekim’e erteledi. AYM 25 Ekim’de görüşerek Atalay’ın başvurusunu karara bağladı. “Seçme ve seçilme hakkı”, “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı” yönlerinden hak ihlali olduğuna ilişkin kararın kısa gerekçesi, yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM’nin Can Atalay hakkında ihlal kararını vermesine ilişkin mütalaasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Mütalaada, “Milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır” denildi.





Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire, AYM’nin “hak ihlali” kararına uyulmamasına hükmetti.