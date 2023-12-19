Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den 'insani ara' açıklaması: 'Hazırız' /19 Aralık 2023 18:06

İsrail'den 'insani ara' açıklaması: 'Hazırız'

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinerek, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması ve Gazze'ye daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için yeni bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.

Büyükelçilerle bir araya geldiği toplantıda Herzog, Herzog, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır" ifadesinde bulundu ve ekledi:

"Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir"

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. 

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