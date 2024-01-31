AYM’de çoğunluk artık Erdoğan'da...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Yılmaz Akçil’i atamasıyla, 15 üyeden 8’i Erdoğan’ın atadığı isimlerden oluşmuş oldu.







Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararla, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Yılmaz Akçil atandı.





2012’de, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Muammer Topal’ın yerine Akçil’in atanmasıyla, AYM’de salt çoğunluk (15 üyeden 8’i) doğrudan Erdoğan tarafından atanmış isimlerden oluştu. Yerel seçimden sonra ise Gül’ün atadığı iki ismin daha yerine Erdoğan’ın atadığı isimler atanacak.





Evrensel’den Mehmet Özer’in haberine göre AYM’de bir başkan ve iki başkan vekili ile 12 üye bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “zillet ittifakı” dediği bu 15 ismin tamamı AKP iktidarları döneminde atandı ve büyük çoğunluğu iktidara yakın isimler. AYM üyeleri bugüne kadar birçok kararlarıyla iktidarı “sevindirseler” de son dönemlerde verdikleri bazı kararlarla iktidardan ve özellikle MHP’den tepki aldılar. Peki, bu AYM üyelerini göreve kim getirdi?





5 İSİM ABDULLAH GÜL TARAFINDAN ATANDI

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan ve Üyeler Muhammed Emin Kuz, Engin Yıldırım ile Muammer Topal dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atandı.





Başkan Vekili Kadir Özkaya, Üyeler Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, Selahaddin Menteş, İrfan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atandı.





Üyeler Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Muhterem İnce ise TBMM kararıyla göreve geldi.





2 AYM ÜYESİNİN DAHA GÖREV SÜRESİ DOLACAK

AYM’nin 15 üyesinden 3’ünün görev süreleri bu yıl doluyor. Görev süresi dolan ilk isim, Abdullah Gül tarafından atanan Muammer Topal oldu. Topal’ın yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, 2018’den bu yana Danıştay 10. Daire başkanı görevinde bulunan Yılmaz Akçil, AYM üyesi olarak atandı.





Ayasofya’nın müze olarak kalması taleplerine kulak tıkayan iktidarın siyasi bir hamle ile yapıyı ibadete açma çabalarına Danıştay yeşil ışık yakmıştı. Akçil’in başkanı olduğu dönemde Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı. Erdoğan da Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararını imzaladı. Böylece Ayasofya Danıştay aracılığı ile ibadete açılmış oldu.





Akçil’in hatırlandığı bir diğer önemli gelişme de İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dair karar. İstanbul Sözleşmesi’nin Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi kararı da Akçil’in başkanlığını yaptığı Danıştay 10. Daire tarafından hukuka uygun bulunmuştu.





Akçil’in adı, 10 Ekim Ankara Tren Garı Saldırısında tazminatları düşüren, kamu sorumluluğunun üzerini örten kararda da yer alıyordu.