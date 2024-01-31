Samanyolu Haber /Gündem / DEM Milletvekili 'en güçlü adayımız' dedi ama... Başak Demirtaş aday mı? /31 Ocak 2024 16:43

DEM Milletvekili 'en güçlü adayımız' dedi ama... Başak Demirtaş aday mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, "Başak Hanım, muhtemel adaylar adasında 'en güçlü adayımızdır', biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gündeme dair açıklama yaptı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığı hakkında konuştu.

"EN GÜÇLÜ ADAYIMIZ"
Koçyiğit, DEM Parti’den İstanbul Belediye Başkan adaylığı için başvuran Başak Demirtaş için “En güçlü adayımızdır” dedi.

Koçyiğit, şunları söyledi:

"Başak Demirtaş’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için başvuru niteliğindedir aldık kabul ettik, ayrıca bir evrak vermesine gerek yok şu an, aday adayı niteliğindedir. 3 Şubat'ta MYK'mız görülecek, 5 Şubat'ta en geç açıklarız. Başak Hanım, muhtemel adaylar adasında 'en güçlü adayımızdır', biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz.

Başak Hanım aday adayı. Direk adayı desem kuralları ihlal ederim. Başak Hanım muhtemel olabilecek en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyamızı yürüten, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız. O nedenle adaylığının önünde hiçbir engel yok. Medyadaki tartışmaları hayretle izliyoruz. Havuz genişledi. Son tartışmalarla birlikte nihai kararı MYK’mız verecek. En geç 5 Ocak’ta yeni adaylarımızı kamuoyuna duyuracağız."
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