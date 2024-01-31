Dilan Polat'ın eski savcısına şok üstüne şok: 'El koyma' kararı çıkmış

Yürüttüğü Dilan Polat dosyasıyla son dönemde sıkça gündeme gelen ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)’nin görev değişikliği kararı sonrası hakkında çıkan haberlerin ardından emekli olan savcı G.K. hakkında birden fazla HSK soruşturması açıldığı gündeme gelmişti.







G.K. ile ilgili olarak kritik gelişmeyi geçen hafta gündeme getirmiştik. HSK kaynaklarının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında savcı G.K.’nın dijital materyallerine incelenmek üzere geçen hafta pazartesi günü el konulma kararı çıkmıştı.





Cumhuriyet'in haberine göre; G.K. hakkındaki soruşturmalardan biri, yürüttüğü soruşturmalardaki sızıntı iddialarıyla ilgiliydi. Gündeme gelen iddianın belgesi ortaya çıktı. Ayrıca Savcı G.K.’nın aynı zamanda avukat olan eşinin dün telefonunu HSK’ya teslim ettiği öğrenildi.







EL KOYMA BELGESİ ÇIKTI



Dilan Polat dosyasıyla gündeme gelen ve Hrant Dink davası da dahil olmak üzere pek çok kritik davada savcılık yapmış G.K.’nın görev yeri HSK tarafından değiştirilmişti. Erzurum’a atanan G.K. bunun üzerine emekli olmuştu. G.K. hakkında yürütülen HSK soruşturmaları bu dönemde gündeme gelmişti.





G.K. hakkında HSK’nın yürüttüğü soruşturmalardan biri, Dilan Polat ve Bahis soruşturmaları dosyalarından sızıntılarla ilgiliydi. Geçen hafta, HSK’nın Savcı G.K. hakkında dijital materyallere el koyma kararı aldığını gündeme getirmiştik. HSK’nın geçen hafta pazartesi aldığı o kararın belgesi ortaya çıktı.





22 Ocak tarihli belgeye göre HSK müfettişleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak, Savcı G.K.’nın hakkında soruşturmanın gizliliği ihlal iddiası olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:







"İlgilinin cep telefonu ya da telefonlarını rızası ile teslim etmesi halinde muhafaza altına alınması, rızası ile teslim etmemesi halinde ikametgahında arama, el koyma, inceleme, çözümleme ve yedeklemelerin yapılması için İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Hakimliğinden talepte bulunulması…"





DÜN TESLİM ETTİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, karar Savcı G.K.’ya telefonla bildirildi. Bildirim de tutanak altına alındı. Savcı G.K.’nın avukat eşi, dün Savcı G.K.'nın telefonunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı HSK Muhabere Bürosu’na teslim etti.





Saat 11’de tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı:





"… model cep telefonu eşi olan Avukat İ.K. tarafından 30.01.2024 günü saat 10.45’de Cumhuriyet BHSK Başsavcılığımız HSK Bürosu’na teslim edilmek üzere getirilmiş olup cep telefonu teslim alınmıştır. Cep telefonu içerisinde sim kart takılı olmadığı anlaşılmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan gelen iletişim tespit raporunda yazılı IMEI numarası ile karşılaştırma yapılmak istendiğinde, teslim edilen telefonun formatlandığı görülmüş ve başlangıç ayarları yapılarak telefon açılmıştır."





Bazı kaynaklarca yalanlanan sızıntı soruşturması ve dijital materyallere el koyma kararı günler sonra belgeleriyle doğrulanmış oldu.