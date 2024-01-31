Damar Otu Göz Sorunlarına Çözüm Olabilir Mi?

ESRA BÜYÜKCOMBAK Akademisyen (Genetik ve Biyoloji Mühendisliği)





Hemen her yaşta karşılaşılan göz sorunları özellikle kırk yaşından sonra daha sık ortaya çıkıyor. Bir anda yakını görememeyi başladığınızı veya etrafın bulanıklaştığını fark edersiniz. Yaş ilerledikçe dokuların ve organların yıpranması, hormon seviyelerinin değişmesi, çok fazla ekranlara maruz kalma gibi yaşam şartları önemli etkenlerdir.







Son zamanlarda farklı mecralarda karşıma damar otu, yara otu, çıban otu veya sinir otu adıyla bilinen Plantago major bitkisinin göz sorunlarına iyi geldiğine dair deneyimler çok sık çıkınca ben de bu bitkiyi araştırmak istedim.





Kırk yaş ve üstünde sık görülen göz sorunları nelerdir;







Presbiyopi (Yaşa Bağlı Uzak Görme Kaybı): Kırklı yaşlardan itibaren, göz merceğinin esnekliğinde azalma görülebilir. Bu durum, yakına odaklanmayı zorlaştırabilir, kitap okuma veya bilgisayar kullanma gibi yakındaki nesneleri net görmeyi etkileyebilir.





Glokom: Glokom, göz içindeki basıncın artması sonucu optik sinire zarar veren bir durumdur. Kırklı yaşlarda bu hastalığın riski artabilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir, çünkü ilerleyen aşamalarda kalıcı görme kaybına neden olabilir.









Katarakt: Katarakt, göz lensinin saydamlığını kaybetmesi durumudur. kırklı yaşlardan sonra katarakt riski artmaya başlar. Genellikle bulanık görme, renkleri soluk görme ve gece görüşünün zorlaşması gibi belirtilerle ortaya çıkar.





Göz Kuruluğu: Yaşla birlikte gözlerin doğal olarak ürettiği gözyaşı miktarında azalma olabilir. Bu durum, göz kuruluğuna ve rahatsızlıklara yol açabilir. Belirtiler arasında kaşıntı, batma, yanma ve sulanma bulunabilir.





Retina Problemleri: Özellikle diyabet veya hipertansiyon gibi sistemik sağlık sorunları olan kişilerde retina problemleri riski daha yüksektir. Bu durumlar, retinanın kan damarlarına zarar vererek görme kaybına neden olabilir.









Damar Otu Nedir?





Damar otu, içindeki allantoin maddesi sayesinde yaraların iyileşmesine katkı sağlayabilen, sulak bölgelerde yetişen, oval biçimli yeşilimsi yapraklara sahip çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları dik ve kısa saplıdır. Yapraklarının üzerinde belirgin olarak görülen damarlardan dolayı damar otu olarak bilinir.





Plantago olarak da bilinen damar otu yaprakları, anti-enflamatuar yani iltihapları kurutucu özelliğe sahiptir ve birçok yabani çeşidi bulunur. Damar otu, sindirimi iyileştiren, iltihabı azaltan, yara iyileşmesini destekleyen bitki, farklı kimyasal bileşikler, magnezyum, kalsiyum, A ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden ilaç ve kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanımı yaygındır.









Damar Otu Faydaları Nelerdir?





Plantago major bitkisi, göz koroid hastalıkları, gündüz körlüğü, konjonktivit ve göz yaraları dahil olmak üzere birçok göz hastalığının tedavisinde etkilidir. Ayrıca;





• Balgam söktürücü özelliği ile öksürüğe iyi gelir.

• Siğil ve çıbanları geçirmeye yardımcı olur.

• Yara iyileşmelerini destekleyebilir.

• Kabızlığa iyi gelir, doğal müshildir. Bu şekilde sindirim sistemini düzenleyebilir.

• İshali tedavi etmeye yardımcı olur.

• Damar tıkanıklığının açılmasını destekleyebilir.

• Antikanser etkileri bulunur; tümörlerin gelişimini önleyebilir.

• Tip-2 diyabet hastalarında glisemik kontrol için fayda sağlayabilir.

• Böcek sokmalarında iyileştirici etki gösterebilir.

• İdrar söktürücü özelliğe sahip olduğundan böbrek sağlığını destekleyebilir.

• Diş eti iltihaplarını iyileştirebilir.

• Vücuttaki toksin ve ödemin atılmasına yardımcı olabilir.

• Mantar ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelebilir. Ciltteki sivilceleri azaltabilir.

• Karaciğerdeki yağlanmanın azalmasını sağlayabilir.









Ayrıca, araştırmalar damar otunun sakinleştirici özelliklere sahip olduğunu da gösterir. Bu nedenle, depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılabilecek potansiyel bir bitki olarak değerlendirilebilir.













Damar Otunun Yan Etkileri Var mıdır?









Sağlık açısından birçok fayda sunmasına rağmen, tüm bitkiler ve otlar gibi damar otunun da aşırı tüketimi çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Bu etkiler genellikle gaz ve şişkinlik, mide bulantısı, hazımsızlık ve kusma şeklindedir. Ayrıca, alerjik reaksiyonlar gelişebilir ve böbreklere zarar verebilir. Damar otunun, hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı önerilmez.









Damar Otu Nasıl Kullanılır?









Hem takviye olarak hem de besin olarak tüketilebilen damar otunu, eczanelerden kapsül formunda temin edebilirsiniz. Veya yapraklarını toplayarak çay olarak hazırlayabilirsiniz. Damar otu yapraklarını iyice yıkadıktan sonra yemeklere katabilir, çiğ ya da pişmiş olarak kullanabilirsiniz.









Damar otu çayının günde bir bardak içilmesi, yirmi gün devam ettikten sonra bir hafta ara verilmesi önerilir. Bu tür bitkisel çayların kullanımında önerilen dozlarda kalınmalıdır. Tüm bitkisel destekler, bir uzmanın önerisiyle kullanılmalıdır. Sağlık sorunları için profesyonel tıbbi yardımın alınmasının gerekli ve önemli olduğu unutulmamalıdır.











