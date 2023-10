AYM Genel Kurulu Atalay'ın başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Ömer Faruk Gergerlioğlu lehine verdiği hak ihlali kararını eleştiren Yargıtay, AYM'nin tali nitelikteki bireysel başvuru yolu ile bir Anayasa hükmünü yürürlükten kaldıramayacağını veya uygulanmasının olanaksız hale getiremeyeceğini öne sürdü.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Gezi davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvuru dosyasını 12 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Avukat Can Atalay, Yargıtay'a başvurarak yargılamada durma kararı verilmesini istemişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmiş ve Atalay’ın 18 yıllık hapis cezasını onamıştı. Kararda, 25 Nisan 2022’den beri cezaevinde olan Atalay'ın aldığı ceza olan "hükümeti devirmeye teşebbüse yardım etme" suçunun Anayasa'nın 14. Maddesinde sayılan durumlara girdiği ve bu nedenle yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunuldu.Kararda, AYM'nin yürürlükte olan Anayasa normunu esastan iptal etme yetkisinin bulunmadığı belirtilirken, Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleyerek denetleyebildiği ve yürürlükte bulunan Anayasa normunun uygulanmasını bireysel başvuru yoluyla ortadan kaldıracak veya işlevsiz hale getirecek şekilde bir karar vermesinin hukuken mümkün olmadığı savunuldu.Bu süreçte Can Atalay'ın avukatları da AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan Atalay'ın yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddia edildi.Bireysel başvuruyu görüşen 5 kişilik AYM İkinci Bölüm Heyeti, dosyayı AYM Genel Kurulu'na sevk etti. Bu durum, Can Atalay'ın dosyasının görüşülmesi sürecini uzatacak. Bu süreçte kesinleşen mahkûmiyet kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunması halinde Atalay'ın milletvekilliği düşecek.AYM Genel Kurulu'nun Ömer Faruk Gergerlioğlu örneğinde olduğu gibi olası bir ihlal kararı vermesi durumunda ise Atalay'a yeniden milletvekilliği yolu açılabilir.