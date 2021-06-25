Samanyolu Haber /Gündem / AYM, Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da görüşecek /25 Haziran 2021 09:15

AYM, Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da görüşecek

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen ve ardından cezaevine konan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusunu 1 Temmuz'da görüşecek.

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Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yaptığı başvuru, 1 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat’ta onayladı.

Yargıtay’ın onama kararı Meclis’e ulaştı ve karar Meclis’te okunarak Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, 2 Nisan’da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
 
Gergerlioğlu vekilliği düşürme kararına karşı AYM’ye başvurdu. AYM’nin 9 Haziran’daki toplantısında ifade özgürlüğünü hakkı ve dokunulmazlık hakkı kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvurunun AYM Genel Kurulu’na gönderilmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu, 1 Temmuz’da başvuruyu görüşüp karara bağlayacak.
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