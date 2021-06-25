AKP döneminde vatandaşın bankaya borcu 132 kat arttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, artık Türkiye’de neredeyse borçsuz kişinin kalmadığını belirtti. Emecan, “Borçluluk, toplumun tüm kesiminin bugününü ve geleceğini kıskaç altına almaktadır. Hem ekonomik olarak hem de siyaseten vatandaşın sömürüsüne yol açan bu yoğun borçlandırma halinin toplum üzerindeki etkileri günden güne artmaktadır” dedi.







AKP döneminde vatandaşın bankalara borcunun arttığına dikkat çeken Emecan, “Vatandaşın bankalara borcu AKP’nin iktidar olduğu yıldan bugüne tam 132 katına çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinin KYK borcu 6 milyar lira, çiftçinin kamu ve özel bankalara borcu 137 milyar lira, KOBİ’lerin kredi borcu ise 879 milyar liraya ulaşmıştır. Borçlandırma bu yoğunlukta, bu şiddetle sürerken halkın geliri artmamakta ve yoksulluk Türkiye’yi esir almaktadır” ifadelerini kullandı.





VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 2021’DE 899 MİLYAR LİRA





Emecan şöyle devam etti: “Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, Mart 2021 itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi artmış, böylece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredilere borçlu kişi sayısı 34.5 milyona çıkmıştır. Türkiye’de pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir yıllık süreçte hane halkının bankalara, finansman ve finansal kiralama şirketlerine borcu yüzde 36 artışla 899 milyar liraya ulaşmıştır. Vatandaşın bankalara olan borcu 2002 yılında 6,8 milyar iken 2021 yılında bu borç 899 milyar liraya ulaşmıştır.





Kredi kartı kullanım oranları ve kredi kartı borçları da hızla artmaktadır. Mart 2020’de 116,1 milyar lira olan kredi kart borçları bir yılda 154,4 milyar liraya ulaşmıştır. Artık Türkiye vatandaşını borç sarmalına iten bir ‘borçlar ülkesi’ne dönüşmüştür. Üniversite öğrencilerinin KYK borcu 6 milyar lira, çiftçinin kamu ve özel bankalara borcu 137 milyar lira, KOBİ’lerin kredi borcu ise 879 milyar liraya ulaşmıştır.”