Samanyolu Haber /Gündem / AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeyle gözaltı /03 Haziran 2023 17:36

AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeyle gözaltı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen Galatasaray Meydanı’nda kayıp yakınlarını aramak için toplanan Cumartesi Anneleri’ne polis yine müdahale etti. Polis, insan hakları savunucularını ters kelepçe ile gözaltına aldı.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybedilen kişilerin akıbetini öğrenmek için bir araya gelen kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının açıklama yapması 949. haftada da engellendi.

Anayasa Mahkemesi’nin Galatasaray’daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği “ihlal” kararına rağmen Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’nda ablukaya alındı. Polisin sert müdahale ettiği insan hakları savunucuları ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kayıp yakınları ve hak savunucuları hastane kontrolü ardından ifadelerinin alınması için Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeyle... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:46