AYM kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne ters kelepçeyle gözaltı

TR724'te yer alan habere göre gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybedilen kişilerin akıbetini öğrenmek için bir araya gelen kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının açıklama yapması 949. haftada da engellendi.



Anayasa Mahkemesi’nin Galatasaray’daki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği “ihlal” kararına rağmen Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’nda ablukaya alındı. Polisin sert müdahale ettiği insan hakları savunucuları ters kelepçeyle gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kayıp yakınları ve hak savunucuları hastane kontrolü ardından ifadelerinin alınması için Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

