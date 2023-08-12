AYM üyesi İrfan Fidan’ın şikâyet dilekçesinden kopyala-yapıştır iddianame

Gazeteci Furkan Kayabay’ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan hakkındaki haberi ve ilgili sosyal medya paylaşımları Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenmişti.
FİDAN’IN GÖRÜŞMELERİNİ HABERLEŞTİRDİ
Gazeteci Karabay, Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen suikast zanlısı Bozkır’ın ifadelerini haberleştirmiş ve “İrfan Fidan, 2014’te Nuri Gökhan Bozkır’la görüştü” demişti. Karabay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bozkır’ın ifadesinde yer alan “Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan’la görüştüm. MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu suikastıyla ilgili bilgiler verdim” sözlerini de paylaşmış ve Fidan’ın yaptığı görüşmede aldığı ifadeleri resmiyete dökmediğini öne sürmüştü.
Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; Fidan’ın avukatı aracılığıyla 16 Ocak’ta yaptığı şikâyetin ardından soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Aykut Cihangir tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçunu işlediği ileri sürüldü. Savcılık, Karabay’ın 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
SAVCILIK İDDİANAMESİ, AVUKATIN ŞİKAYET DİLEKÇESİ İLE AYNI BAŞLIYOR
İddianamede, savcılığın Fidan’ın avukatı Taner Demir’in dilekçesinden bir bölümü olduğu gibi kullanması da dikkat çekti. Savcılığın iddianamesinde ‘Somut olayda’ diyerek başlayan bölümde, tıpkı avukat Demir’in dilekçesinde olduğu gibi Fidan’ın görev aldığı soruşturmalar sıralandı ve şu ifadelere yer verildi:
“Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve yürüttüğü Selam-Tevhit kumpas, MİT tırlarının durdurulması Tahşiye kumpas, Poyrazköy kumpas, Fenerbahçe’ye kumpas gibi önemli soruşturmalarla PKK, DAEŞ, FETÖ/PDY gibi silahlı terör örgütleri ile mücadele etmiş olan İrfan Fidan’ı hedef göstererek…”
AYM ÜYESİ FİDAN KENDİ AÇTIĞI DAVADAKİ HÜKÜMLÜNÜN BAŞVURUSUNU REDDETTİ
Gazeteci Furkan Karabay, MİT TIR’ları davasında soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, davada hüküm giyen eski Adana Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Karataş’ın AYM’ye yaptığı “hak ihlali” başvurusunu AYM üyesi olarak reddettiğini de haberleştirmişti.