AYM'de kritik Can Atalay görüşmesi

Yargıtay durma kararı vermedi





Yasama dokunulmazlığı tartışmasına kim ne diyor?





Gergerlioğlu davası neydi

Gergerlioğlu, Kocaeli'nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almış, karar kesinleşmeden HDP'den milletvekili seçilmişti. Ancak Yargıtay 14. Ceza Dairesi, milletvekili olmasına karşın Gergerlioğlu'nun yargılamasını durdurmamış ve cezasını onamıştı. Kararda, Anayasa'nın 14. Maddesi kapsamında suç işleyenlerin Anayasa'nın 83. maddesindeki yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunulmuştu. Kesinleşen kararın 17 Mart 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüş ve HDP'li vekil cezaevine konulmuştu.

Gergerlioğlu AYM kararıyla Meclis'e döndü





Yargıtay AYM içtihadına uymadı





Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay kararında Anayasa Mahkemesi'nin bu içtihadına uymadı. Can Atalay'ın, bir plan dâhilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında faaliyetlerinin bulunduğu savunulan kararda, Atalay'ın Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptığı paylaşımlar ve eylem çağrıları ile şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması'nı yöneten ve yönlendiren kişilerden olduğu savunuldu.

Peki şimdi ne olacak?

15 üyeli Anayasa Mahkemesi, yarın Can Atalay'ın başvurusunu görüşecek. AYM raportörü, AYM'nin daha önce Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven kararlarını anımsatarak, Can Atalay'a yönelik ihlal görüşü hazırladı. AYM, toplantı sonunda ihlal kararı vermesi durumunda yerel mahkemeden şunları isteyebilir: