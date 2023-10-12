Almanya'da Hamas'a karşı soruşturma başlatıldı

Ölen ve kaçırılan Almanlar





Almanya'da Hamas'ın yasaklanması talepleri

Hamas'ın saldırılarının başta Berlin olmak üzere Almanya'nın kimi kentlerinde belirli gruplar tarafından kutlanması ve tatlı dağıtılması, Almanya'da tepkilere neden oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Terörü kutlayan sadece kurbanların onurunu ayaklar altına almakla kalmaz, insanlık onurunu ve anayasamızı da çiğnemiş olur" dedi.

Çatışmaların Almanya'ya yansması endişesi

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Ortadoğu'daki çatışmaların Almanya'ya yansıması yönündeki endişesini dile getirdi ve gelişmeler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırılacağına işaret etti.

Almanya'daki Müslüman cemaatler üzerindeki baskı artıyor

Almanya'daki Müslüman çatı kuruluşlarının temsil edildiği en büyük yapılanma olan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) gibi cemaatlerin de üyesi olduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'nin (KRM) konuyla ilgili hafta sonu yaptığı açıklama genel olarak olumlu karşılandı. Açıklamada, "saldırıları Hamas'ın başlattığı" ve "roket saldırılarını ve sivil halka yönelik şiddeti kınıyoruz" ifadelerine yer verildiği dikkat çekti.

İslam ve uyum uzmanlarından açık mektup



