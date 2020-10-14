AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi

Yerel Mahkemenin Enis Berberoğlu kararının ardından olağanüstü toplanan Anayasa Mahkemesinin 3 buçuk saat süren toplantısı sonunda bir karara varılamadığı öğrenildi.





Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılanma kararı dün 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmayan Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Engin Yıldırım, ‘Işıklar Yanıyor’ paylaşımı siyasetin gündemine oturdu.





Darbe çağrışımı yaptığı gerekçesiyle iktidar ve muhalefet partilerinin tepkisini çeken paylaşım yüzünden, Yıldırım özür dileyerek mesajını kaldırdı.







Yaşanan bu olayların ardından yüksek mahkeme olağanüstü toplanma kararı aldı. AYM’nin Berberoğlu ve Yıldırım toplantısı sona erdi. 3 buçuk saatlik toplantıdan karar çıkmadı. AYM’nin herhangi bir açıklama yapması da beklenmiyor.



