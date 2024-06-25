Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye 'üç beş çapulcu' cevabı /25 Haziran 2024 19:45

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye 'üç beş çapulcu' cevabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında, Sinan Ateş davasına ilişkin "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" sözlerini sarf etti. Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sert yanıt geldi.

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Ankara'da suikast sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında Sinan Ateş davasını kastederek "Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

MHP'li isimlerin fotoğraflarıyla Bahçeli'nin videosunu alıntılayan Ateş, "'Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız' diyerek işaret edilen 'üç beş çapulcu' aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan'da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" paylaşımını yaptı. Ateş'in paylaştığı fotoğraflarda Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in yer aldığı görüldü.

Ayşe Ateş'ten Bahçeli'ye fotoğraflı yanıt: 3-5 çapulcu bu isimler olsa gerek



"DURUŞMAYA SADECE AVUKATLAR KATILACAK"

Öte yandan; grup toplantısında konuşan Bahçeli, 1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını söyledi. MHP lideri, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım" dedi.
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