Ayşe Özdoğan'ın tahliyesi için 72 yaşındaki annesi adalet nöbetinde

Isparta’da Hizmet Hareketi'ne ait bir yurtta yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı olduğu ve Bylock kullandığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası verilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevinde 20. gününe girdi.







Bu süreçte defalarca hastaneye götürülen, üşüdüğü yüzünü saç kurutma makinasıyla ısıtan Özdoğan’ın annesi de kızının tahliyesi için adalet nöbeti tutmaya karar verdi.





Dün müebbet hapis cezası verilen harbiyeli öğrenci annesi Melek Çetinkaya ile birlikte Antalya Adliyesi önünde kızı için adalet talebinde bulunan Fatmana Karakuzu gözaltına alınmış, karakoldaki 5 saatlik sürenin ardından serbest bırakılmıştı.





Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem annesinin dün çok yıprandığını belirterek, kendini toparlar toparlamaz kızı tahliye olana dek adalet nöbeti tutacağını kaydetti. Erdem, “Annem bugün çok yıprandı. Çok yoruldu. Kendini toparladığında kardeşim tahliye olana kadar Adliye önünde oturmaya devam edecek” dedi.