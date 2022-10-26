Samanyolu Haber /Politika / Aysel Tuğluk'a tahliye kapısı aralandı mı? /26 Ekim 2022 17:41

Aysel Tuğluk'a tahliye kapısı aralandı mı?

Adli Tıp Kurumu tarafından, demans teşhisi konulan tutuklu eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, "Cezaevinde kalamaz" raporu verildi.

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Adli Tıp Kurumu, demans teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında "Cezaevinde kalamaz" raporu verdi. Gerçek Gündem'in ulaştığı Tuğluk'un yakınları, tahliye bekliyor.

NE OLMUŞTU?

2016’dan beri Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a 2021 yılında demans teşhisi koyulmuştu. Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu da, Tuğluk'un hastalığının, “kronik ilerleyici seyirli ve cezaevinde tek başına hayatını sürdürmesini engeller nitelikte” olduğunu belirterek cezasının infazının ertelenmesi gerektiği yönünde bir rapor yazmıştı.

Şubat ayında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen ve üç gün gözlem altında tutulan Tuğluk için ATK, "cezai sorumluluğunun tam olduğunu" kanaatine varmış, buna karşılık savunma yapıp yapamayacağına ilişkin mahkemenin sorduğu soruyu ise yanıtsız bırakmıştı. 6 Ağustos’ta yargılandığı Kobani davasında hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk, başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmemişti.
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