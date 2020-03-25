Samanyolu Haber /Gündem / Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasında Koronavirüs çıktı /25 Mart 2020 18:52

Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasında Koronavirüs çıktı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve ölüm sebebi sonrasında Koronavirüs olarak açıklanan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da Koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

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Koronavirüsten ölen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın doktorunda ve korumasında da koronavirüs tespit edildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Koronavirüs nedeniyle ölen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın tedavi sürecinde yanında bulunan doktorunda ve korumasında da koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Yalman'ın doktoru ve korumasının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi. 

KRT TV'den Çağdaş Ulus'un haberine göre, koronavirüs nedeniyle tedavi gören kadın doktorun, Aytaç Yalman’ın eşiyle birlikte Haydarpaşa'daki GATA hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorun Fenerbahçe Orduevi’nde görevli olduğu belirtilirken, Yalman’ın koronavirüs tespit edilen korumasının da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Yalman’ın 15 Mart'taki ölümünden günler sonra ölüm nedeninin koronavirüs olduğu açıklanmıştı.

Yalman'ın ölümünden sonra Fenerbahçe Orduevinde koronavirüs önlemleri artırılmış, Yalman’ın spor yaptığı Orduevindeki salona gidenlerin test yaptırmak için hastanelere başvurduğu öğrenilmişti.
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