Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan ve Ermanistan diplomasik ilişkiler kuracak /19 Ekim 2019 16:27

Azerbaycan ve Ermanistan diplomasik ilişkiler kuracak

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Andrew Schofer (ABD), Stephane Visconti (Fransa) ve AGİT dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk, 14-17 Ekim tarihlerinde Güney Kafkasya’ya yaptıkları ziyaretin ardından bir açıklama yayınladı.

SHABER3.COM

15 Ekim’de Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la, 17 Ekim’de ise Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini bildiren eşbaşkanlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla da görüşmeler yaptıklarını duyurdu. 

AGİT Minsk Grubu temsilcileri, Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Dağlık Karabağ bölgesinin sözde Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile de bir araya geldi, ayrıca Dağlık Karabağ’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileriyle de görüştü. AGİT Minsk Grubu temsilcileri tarafından ziyaret sonrası yayınlanan açıklamada, “Eşbaşkanlar, AGİT dönem başkanının daimi temsilcisinin himayesinde icra edilen gözlem misyonunun son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan ve Ermanistan diplomasik ilişkiler kuracak Sonraki Haber >>

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:34