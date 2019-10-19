Azerbaycan ve Ermanistan diplomasik ilişkiler kuracak

15 Ekim’de Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la, 17 Ekim’de ise Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiklerini bildiren eşbaşkanlar, iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla da görüşmeler yaptıklarını duyurdu.







AGİT Minsk Grubu temsilcileri, Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Dağlık Karabağ bölgesinin sözde Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile de bir araya geldi, ayrıca Dağlık Karabağ’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcileriyle de görüştü. AGİT Minsk Grubu temsilcileri tarafından ziyaret sonrası yayınlanan açıklamada, “Eşbaşkanlar, AGİT dönem başkanının daimi temsilcisinin himayesinde icra edilen gözlem misyonunun son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulandı.



